Kurstadt-Flair am Schweizerhaus

Falkenhagen (MOZ) Beifall brandet auf, als am Sonntagnachmittag Maria Mallé mit einem Tross von Musikern den Hof des Schweizerhauses überquert. Über 300 Gäste - ein Besucherrekord - zollten der Künstlerin, die es gemeinsam mit engagierten Mitgliedern des Kultur- und Kunstvereins des Ortes verstanden hat, kulturelles Kurstadt-Flair in Falkenhagen zur Tradition zu erheben, ihre Anerkennung. Unter dem Motto: "Berlin grüßt Wien" präsentierte Maria Mallé als eloquente Moderatorin, und auch selbst immer wieder großartig singend, einen bunten Reigen bekannter Operettenmelodien.

Gleich zu Beginn des Konzertes stellte sie die von ihr eingeladenen Operettenstars Esther Puzak, Rainer Luhn, Dejan Brkie und die junge Sängerin Kristin Schulze vor. Begleitet von Musikern des Salonensembles "Bellevue" startete das Programm mit "Berliner Operettenluft" aus der Feder von Willy und Walter Kollo. Es erklangen unter anderem solche Lieder wie: "Untern Linden, untern Linden" von 1913.", "Das war in Schönberg im Monat Mai" und "Kleine Mädchen müssen schlafen gehen". Beim Song: "Die Männer sind alle Verbrecher..." sang schließlich sogar das Publikum das erste Mal begeistert laut mit. In einem Wienblock hörten die Gäste anschließend unter anderem: "Wien, nur du allein" und das österreichische Liebeslied von Hans Wolff aus dem Jahr 1958: "Im Prater blühn wieder die Bäume." Besonders gut kam beim Publikum kurz darauf eine von Kirstin Schulze als leicht beschwipste Dame vorgetragene Annenpolka aus der Operette: "Die Nacht in Venedig" an. Erstmals bereicherte der Seelower Oratorienchor unter Leitung von Anja Liske-Moritz das Sommerkonzertprogramm um eine neue schöne musikalische Facette.