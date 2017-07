Engagierter Botschafter der Zupfmusik

artikel-ansicht/dg/0/

Während Simona Koß, die ja hauptberuflich für die SPD im Landtag sitzt, zwischendurch auf einige von ihrem Bühnenpartner gestellten Fragen antwortete, beispielsweise kurz zum G20-Gipfel eine Woche zuvor Stellung nahm, oder einräumte, dass es sie ärgert, wenn einige Zeitgenossen keinerlei Gegenargumente zu ihrer vorgebildeten Meinung mehr gelten ließen, gehörte das Hauptaugenmerk dann doch Thomas Lübeck. Dieser, frisch gebackener Rentner, versteht sich als Botschafter der Zupfmusik. Ein uraltes Instrument ist die Mandoline, erfuhren die Gäste, war damals auch zeitweise als Luther-Zither bekannt, weil der Reformator angeblich ein Meister darauf war. Zur Gruppe der Lauten gehörig, wurde sie schon im 10. Jahrhundert mit Silbersaiten gespielt - und zur Wende 19./20. Jahrhundert, zuvor in Vergessenheit geraten, wieder entdeckt.

Die informative Geschichte des Instruments wechselte sich ab mit praktischen Ausflügen in einen bunten Reigen schottisch-irisch-englischer Volksweisen im ersten Teil, die meisten sehr beschwingt und temporeich. In Teil zwei ging der musikalische Ausflug nach Übersee mit "Little Lady" oder "Summertime" aus Gershwins "Porgy and Bess". Und Lübeck erzählte auch, das vor 100 Jahren landesweit die Zupforchester ihre große Blütezeit hatten. Mittendrin dann wieder Simona Koß, nun mit Gedichten von Goethes "Gefunden" bis "Die Made" von Heinz Erhardt.