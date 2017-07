Partnerstädte starten Spendenaktion für Gorzówer Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit 10000 Euro will die Stadt Frankfurt den Wiederaufbau des Turms des St. Marien Doms in Gorzów Wielkopolskie unterstützen. Dies gab Oberbürgermeister Martin Wilke am Sonntagmittag beim Hansestadtfest Bunter Hering bekannt. Gleichzeitig rief das Stadtoberhaupt gemeinsam mit Slubices Bürgermeister Tomasz Ciszewicz sowie Beatrix Forck, geschäftsführende Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus, und Pater Carlos Romo von der Katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz zu einer Spendenaktion auf.