Geschichten zum Tatra

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Automobile Geschichten erzählt Iris Riesebeck in ihrer Angermünder Tatra-Galerie. In der neuen Ausstellung, die zum Jubiläum "120 Jahre Tatra-Automobile" am 29. Juli um 14 Uhr eröffnet wird, erinnert sie an die Produktion und an die Fahrzeuge einer der ältesten Automarken. Die Sammlerin, die viele Jahre gemeinsam mit ihrem Mann auf dem eigenen Grundstück alte Wagen gepflegt und bewahrt hat, informiert über die Geschichte der Tatra-Werke, über Besonderheiten, Persönlichkeiten, Technik und Anekdoten aus der Region.