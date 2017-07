Wuschel und Puschel im Birkenwäldchen

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Sie heißen Wuschel und Puschel - diese Namen für die beiden Hasen haben die Kinder der Kita "Birkenwälchen" in Panketal mit einem Wettbewerb selbst ausgesucht. Jetzt wurde das extra für die beiden Langohren errichtete Hasenfreigehege auf dem Kita-Grundstück an der Wernigeroder Straße eröffnet.

Gut versorgt: Hinter den Salatköpfen und Mohrrüben verschwinden die beiden Langohren in der Kita Birkenwäldchen fast. Die Kinder haben sie sofort in ihre Arme geschlossen. © MOZ/Olav Schröder

Wuschel und Puschel machen ihrem Namen bereits alle Ehre, zu verführerisch ist es für die Mädchen und Jungen, die beiden flauschigen Kita-Dauerbewohner zu streicheln und auf den Arm zu nehmen.

Dass Wuschel und Puschel in der Kita aufgenommen wurden, geht auf die Initiative einer Mutter zurück. Vor Kindern schrecken die beiden Tiere nicht zurück. Sie sind handzahm und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. "Tiere sind wichtig für die Persönlichkeitsentfaltung von Kindern", sagt Kita-Leiterin Elke Grellmann. Sie regen die menschlichen Sinne an, rufen Empfindungen wach und wecken Gefühle. Darüber hinaus können Kinder durch die Versorgung der Tiere auch lernen, Verantwortung zu übernehmen.

90 Kinder besuchen die Kita "Birkenwäldchen", wie Helene Kleinfeld, frühere Kita-Leiterin und jetzt Koordinatorin des Trägers, der Vielfarb Social gGmbH, sagt.

Möglich wurde die Aufnahme der Hasen durch die Unterstützung des Beratungsunternehmens Accenture, das die Anschaffung des Hasenfreigeheges sponserte. Doch nicht nur das. Marco Klabunde und zwei weitere Mitarbeiter des Unternehmens waren auch aktiv in der Freizeit am Aufbau des Freigeheges beteiligt. Als Dankeschön für die Mitarbeiter hatten die Kinder einen kleinen Modell-Hasen-Garten gebastelt.

Unterstützung kam auch von vielen Eltern. Bei Elternvertreterin Sabrina Poweleit lief die Organisation für das Projekt zusammen. Ihre fast zweijährige Tochter Peyton besucht der Krippe der Kita. "An den Wochenenden halfen viele Eltern, um das Hasengehege aufzubauen", sagt die Mutter.

Von der ersten Minute an kümmerten sich die Mädchen und Jungen um die beiden kleinen Hasen. Salat und Möhren liegen bereit. Die neuen Mitbewohner werden dafür ihre Rolle in dem pädagogischen Alltag übernehmen. "Ich habe erlebt, dass Kinder auf einmal ganz still und konzentriert sind, wenn Tiere in der Nähe sind", sagt Elke Grellmann. Mitgefühl, ein sensibler Umgang miteinander und Rücksichtnahme entstehen dann von ganz allein und werden vielleicht von kleinauf zu einer Selbstverständlichkeit.