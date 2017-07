Mit Linedance und Piratenschatz

artikel-ansicht/dg/0/

Ernsthof (MOZ) "Wir hoffen nur, dass das Wetter sich hält", war die größte Sorge von Ortsvorsteher von Ralf Hanne. Doch Petrus hielt am Sonnabend schützend seine Hand über die Einwohner des Oberbarnimer Ortsteils und ihre Gäste beim alljährlichen Dorffest. Der Clown ging anhand einer gerade gefundenen Schatzkarte mit den Kindern auf Suche nach dem Piratenschatz, während im Festzelt den Nachmittag über gleich mehrfach und in wechselnder Aufmachung die Buckower Linedancer auf der Bühne in Aktion zu erleben waren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589357/

Derweil hatte draußen an der Straße die Jugendfeuerwehr die etwas betagte und laute Pumpe und andere Ausrüstung vorbereitet, um einen Löschangriff zu demonstrieren. Deutlich wurde, dass auch beim Nachwuchs die Handgriffe schon sehr gut sitzen. Die Kinder, die sich zudem mit Riesenseifenblasen vergnügten, konnten am Ende auch noch eine Runde mit dem Feuerwehrauto drehen. Manfred Ahrens, unablässig mit der Kamera im Einsatz, warb derweil schon mal für den 3. Oberbarnimer Feldstein-Route-Tag, der am 3. September mit Wandern auf dem Via Vetus, Ausstellung und Dahlienschau stattfinden wird.