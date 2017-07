artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zehntausende Berliner Beamte erhalten ihre volle Gehaltserhöhung nicht wie geplant zum 1. August. Die Finanzverwaltung bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung und der "B.Z.". Der rot-rot-grüne Senat hatte beschlossen, dass das Gehalt der rund 65 000 Beamten vom kommenden Monat an um 2,8 Prozent steigen soll, 2018 dann noch mal um 3,2 Prozent. Die Erhöhungen hatte das Parlament aber erst in der letzten Sitzung vor den Sommerferien am 6. Juli beschlossen. "Die Zeit für die Umsetzung dieser komplizierten Materie bis zum 1. August reicht nicht aus", sagte die Sprecherin der Finanzverwaltung, Eva Henkel, am Sonntag der Deutschen Presseagentur.