6:1 im ersten Test des FC Eisenhüttenstadt

Nachdem die Gubener bereits in der vergangenen Punktspiel-Saison oft nur mit elf Spielern zu den Landesliga-Partien angetreten war, tummelten sich dort etliche Probespieler. Etwas homogener wirkte da schon die Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt, wenngleich auch bei den Gästen einige Stammspieler wie Stürmer Danny Grünberg fehlten.

Dafür war der 26-jährige Abschiebungs-gefährdete Stürmer Georges Florent Mooh Djike mit von der Partie, für den es in Deutschland noch eine Zukunft zu geben scheint. Der Kameruner besaß in der vierten Minute auch die ersten Einschusschance, sein Flachschuss strich knapp am Tor des oft geprüften Routiniers Christian Tzscheppan vorbei. Erfolgreicher war acht Minuten später Benjamin Lommatzsch, der einen weiten Einwurf von Philipp Zacharias am langen Pfosten volley nahm (1:0/12.). Mit einem Flachschuss aus der Distanz gegen die überforderte Gubener Abwehr erhöhte Mariusz Wolbaum in der 18. Minute. Der Rückkehrer vom Oberligisten Victoria Seelow kurbelte die Offensive aus dem Mittelfeld an. In der 20. Minute traf dann endlich auch der grazile Mooh Djike. Nach einer knappen halben Stunde musste Christian Lehmann im Eisenhüttenstädter Tor das erste Mal ernsthaft eingreifen, er klärte zweimal zur Ecke. Doch kurz darauf erhöhte Wolbaum, Lommatzsch war im Strafraum gefoult worden, per Elfmeter auf 4:0.

Die Gäste wurden etwas nachlässiger, nach einem von Kapitän Ronny Jüngel hoch in den Strafraum aus halblinker Position gebrachten Freistoß gelang Dennis Schelske per Kopf der Ehrentreffer für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie mehr oder weniger dahin, zumal Mooh Djike und Tony Wernicke per Handelfmeter schnell die Weichen auf den hohen Auswärtssieg gestellt hatten.

"Wir haben eine schwere Trainingswoche hinter uns. Dafür war es ein ordentliches Spiel, wenngleich uns Guben kaum gefordert hat. Es war ein Team aus erster und zweiter Mannschaft. Dabei haben einige Spieler aus der Zweiten gezeigt, dass sie durchaus gewillt sind, die höheren Anforderungen in der Brandenburgliga anzunehmen", zieht Andreas Schmidt nach dem ersten Vergleich ein positives Fazit. Den nächsten Test gibt es am Sonnabend, ab 11 Uhr, gegen den Köpenicker SC im Fürstenberger Stadion.

Eisenhüttenstadt: Christian Lehmann - Christoph Nickel, Robert Menzel - Lukas Szywala, Benjamin Lommatzsch, Mariusz Wolbaum, Rico Walter, Philipp Zacharias - Nico Fischer, Georges Florent Mooh Djike (ab 46. Ibrahim Ngum, Tony Wernicke, Patrick Lehmann, Michel Becker/ab 60. Samir Münch, Christoph Krüger - Guben: Christian Tzscheppan - Adam Wovyta, Yankuba Manneh, Dennis Schelske, Mohamed, Sheriff, Chris Hetzel, Stefan Müller, Sebastian Köppen, Mayar Almousa, Kilian Schulze, Jill Schwärtzke, Ronny Jüngel, Pawel Piotrowski, Peyman Ashkani, Nico Hetzel, Degu Geetaacho, Nouhan Bamba

Tore: 0:1 Lommatzsch (12.), 0:2 Wolbaum (18.), 0:3 Mooh Djike (20.), 0:4 Wolbaum (31./FE), 1:4 Schelske (37.), 1:5 Mooh Djike (47.), 1:6 Wernicke (51./Handelfmeter)