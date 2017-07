Doppelte Wahl

artikel-ansicht/dg/0/

Steinhöfel/Dobberzin (MOZ) Am 24. September sind die Bürger in den Angermünder Ortsteilen Steinhöfel und Dobberzin nicht nur zur Bundestagswahl aufgerufen. Am gleichen Sonntag wählen sie auch die neuen Ortsbeiräte. Die Gremien in den beiden Dörfern sind momentan unbesetzt. Bis zum 20. Juli Punkt 12 Uhr können Bewerber ihre Vorschläge einreichen. Die neuen Beiräte werden ausschließlich von den Wahlberechtigten in den jeweiligen Ortsteilen gewählt. Sie bestehen aus jeweils drei Personen. In Steinhöfel hatten sich bei der Kommunalwahl keine Kandidaten gefunden. In Dobberzin traten die gewählten Vertreter später zurück.