Nachts schlafen die Sinne

artikel-ansicht/dg/0/

Tempelfelde (MOZ) "Ein bis zwei Atemzüge können reichen, um bewusstlos zu werden!". Dennis Falk von der Freiwilligen Feuerwehr Schiffmühle (Bad Freienwalde) steht am Brand-Demo-Haus. Eingerichtet wie eine Puppenstube, veranschaulicht es die Brandentwicklung in einem Einfamilienhaus. Schon in kürzester Zeit ist der ganze Raum in undurchsichtigen Qualm gehüllt. Noch sind die Türen geschlossen - sonst würde sich der Rauch auch schnell im Treppenhaus ausbreiten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589361/

Ein Hausbrand im Modell: Dennis Falk demonstriert die Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus und gibt Tipps zur Vorsorge und zum richtigen Verhalten im Ernstfall.

Ein Hausbrand im Modell: Dennis Falk demonstriert die Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus und gibt Tipps zur Vorsorge und zum richtigen Verhalten im Ernstfall. © Renate Meliß

Zum Tag der offenen Tür hatte die Freiwillige Feuerwehr Tempelfelde am Sonnabend eingeladen. "Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass wir diesen Tag wieder durchführen", sagte Heiko Schulz, Leiter der Feuerwehr Tempelfelde.

Während sich auf dem Platz vor dem Gerätehaus vor allem die Jüngsten auf der Riesenhüpfburg, mit Feuerwehr-Bobby-Cars und weiteren Spielen amüsieren, haben sich zahlreiche Zuschauer um das Rauch-Demo-Haus versammelt. "Das größte Risiko beim Ausbruch eines Feuers besteht nicht direkt durch Verbrennungen. Die Gefahr zu ersticken ist viel größer. Kabelbrände sowie Brände durch Kühlschränke und Waschmaschinen sind dabei die Hauptursache", erklärt Dennis Falk und fügt hinzu: "Nachts sind unsere Sinne ziemlich heruntergefahren, wir sehen und riechen nichts - nur das Gehör bleibt relativ aktiv." Daher seien Rauchmelder auch die beste Lösung, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Vor allem Kinder sind bei Rauchentwicklung in großer Gefahr. "Wenn sie Angst haben, verstecken sie sich oftmals - und es wäre fatal, wenn Kameraden einen vermeintlich leeren Raum bereits wieder verlassen haben", so der Brandschutzexperte. Deshalb weist er auf spezielle Aufkleber hin, die im Dunkeln leuchten und den Feuerwehrmännern im Notfall signalisieren können - hier ist ein Kinderzimmer - hier ist besondere Sorgfalt beim Suchen nach Personen angesagt. Wichtig sei es auch, Fenster und Türen im Brandfall unbedingt geschlossen zu halten.

Spannend ging es auch beim Einsatz des Spreizgeräts der Feuerwehr zu. Mit 700 bar Druck ausgestattet, schaffte es Feuerwehrmann Stefan Gohde mühelos, ein Eisenrohr zu zerdrücken. Das Gerät wird bei Unfällen eingesetzt, bei denen Personen aus Kraftfahrzeugen befreit werden.

Gegenwärtig gehören der Löschgruppe Tempelfelde vierzehn Kameraden und eine Kameradin an. Sie treffen sich einmal monatlich zum Dienstabend sowie jeden zweiten Mittwoch und jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr im Gerätehaus.

2016 wurden die Tempelfelder Wehr zu insgesamt 41 Einsätzen gerufen. Dies war in ihrer Geschichte die höchste Zahl an Einsätzen in einem Jahr. Hauptursache war dabei die Brandbekämpfung.

In der Jugendwehr sind derzeit sechzehn Mitglieder. Stolz können die Jugendlichen vor allem auf den diesjährigen dritten Sieg in Folge beim Amtsfeuerwehrtag sein. Mit Kaffee und Kuchen, Wettkämpfen sowie dem Auftritt der Show-Tanz-Mädchen Jenny, Maja sowie Vanessa und einem gemütlichem Beisammensein ging der Tag der offenen Tür am Abend zu Ende.