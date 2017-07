Versöhnliches Ende mit Anwohnerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Zum glühenden Anhänger der ausgebauten Walzwerkstraße sei er nicht geworden, räumte Roberto Krumnow bei der Verkehrsfreigabe am Freitagabend ein. "Anfangs habe ich mich sogar mit Händen und Füßen gegen die Investition gewehrt", verriet der Eigentümer des Grundstücks mit der Hausnummer 43, der nach eigenen Angaben aber schnell einsehen musste, dass seinem Widerstand kein Erfolg beschert sein würde. Die Einsicht in die Notwendigkeit ging bei ihm so weit, dass er nach dem offiziellen Banddurchschnitt, den Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht gleich von zwei Straßenseiten aus mit Anwohnern vollzog, alle Beteiligten zum Einweihungsfest auf sein Grundstück eingeladen hat. "Die neue Walzwerkstraße ist annehmbar geworden", sagte er.

130 Erwachsene und 20 Kinder hatten sich für die Gartenparty mit Festzelt, Grillfleisch, Getränken und Lagerfeuer angemeldet, an der sich die Gemeinde und der Generalauftragnehmer, die Baufirma Rask kostenmäßig beteiligten. Nach Auskunft des Bürgermeisters leben etwa 100 Familien entlang der Walzwerkstraße. Das lässt den Schluss zu, dass der Ausbau inzwischen weitestgehend akzeptiert, wenn nicht sogar begrüßt wird. Zu den uneingeschränkten Befürworterinnen gehört Christa Jerneitzig, Hausnummer 22, die sich vor allem freut, dass ihr Grundstück jetzt an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen ist. "Unsere Grube war immer so schwer zu erreichen", sagte sie. Überdies sehe an und auf der Walzwerkstraße jetzt alles sauber aus.

"Auf dem Kleinpflaster, das es hier vorher gab, hat jedes vorbeirollende Auto scheppernden Lärm verursacht. Und es fehlten Gehwege", erklärte Wilfried Holzenger aus der Hausnummer 87.

"Gut Ding will Weile haben", sagte der Bürgermeister, bevor er die Schere zückte. Vor fast 20 Jahren sei in der Gemeindevertretung das erste Mal über den Ausbau der Walzwerkstraße gesprochen worden. Der erste, 700 Meter lange Bauabschnitt war im Januar 2016 übergeben wurden, die zweite Etappe, die 1,2 Kilometer lang ist, war seit Mai 2016 Baustelle. Der zweite Bauabschnitt hat etwa 1,12 Millionen Euro gekostet, von denen die Gemeinde 65 und die Anwohner 35 Prozent tragen müssen. Schorfheide konnte für seinen Anteil etwa 278 000 Euro Fördergelder einsetzen.

Für Manuela Brandt, seit 2001 als Bauamtsleiterin tätig, war die Straßenfreigabe eine der letzten Amtshandlungen in dieser Funktion. Auf eigenen Wunsch wird sie ab August nur noch als Sachbearbeiterin beschäftigt.