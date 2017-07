WAS und Oewa verlängern Vertrag

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Firma Oewa Storkow GmbH ist auch über das Jahresende hinaus mit der technischen Betriebsführung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Scharmützelsee-Storkow (WAS) beauftragt. Nachdem sich die Verbandsversammlung des WAS bereits im April unter Ausschluss der Öffentlichkeit für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgesprochen hatte, ist nun auch der entsprechende Vertrag unterschrieben. Das hat die Firma Oewa mitgeteilt. Ohne den Beschluss der Versammlung wäre der Vertrag zum Jahresende ausgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes wurden keine Angaben gemacht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589363/

"Wir haben uns in all den Jahren immer auf die Oewa verlassen können und sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit", wird Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, gleichzeitig Vorsitzende der WAS-Verbandsversammlung, in der Mitteilung zitiert. Großer Vorteil der Kooperation sei, dass die Firma Oewa ihren Sitz in Storkow habe und deren Mitarbeiter daher auf kurzem Wege sowie auch nachts und an Wochenenden erreichbar seien. Kerstin Härtel, Geschäftsführerin von Oewa Storkow, sprach von einem großen Erfolg und Zeichen für die "hervorragende Arbeit" des Unternehmens.

Oewa ist zuständig für den Betrieb der Trinkwasserversorgungsanlagen im Verbandsgebiet mit etwa 21500 Einwohnern.