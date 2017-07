Hunderte bei Festen bestens unterhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Zeschdorf, Görlsdorf, Sophienthal (MOZ) Gut unterhalten wurden am Wochenende die Gäste des Görlsdorfer Dorffestes, des 26. Sommerfestes in Sophienthal und des Strandfestes mit Admiralscup in Zeschdorf.

Das Zeschorfer Strandfest mit der 6. Auflage vom Admiralscup, organisiert von den Mitgliedern des AHCCs, lockte bei bestem Wetter hunderte Besuchern an den Hohenjesarschen See. Viele fleißige Helfer und Akteure vom Ortsbeirat und den ansässigen Vereinen verwandelten das Gelände in eine Festmeile, mit einem gemütlichen Cafe mit Mitgliedern der Volkssolidarität, deftig Gegrilltes gab es von den Jägern und eine Cocktailbar vom AHCC und ein Tombolazelt mit den Glücksfeen vom Heimatverein. Auf der Bühne überraschten die Kita-Kinder mit Gesang und Tanz, die Schulkinder begeisterten mit dem Musical "Siebenschläfer" das Publikum. Um 15 Uhr war es dann soweit: Am Ufer versammelten sich die vielen erwartungsvollen Strandgäste für den Startschuss zum 6. Admiralscup. Moderator und Hauptschiedsrichter Ralf Nowak stellte die 9 Mannschaften aus Alt Zeschdorf, Döbberin, Schönfließ und Niederjesar mit ihren kreativen, lustigen Booten - Marke Eigenbau - vor. In vielen aufwendigen Stunden entstanden tolle schwimmbare und den Vorschriften entsprechende Schwimmgefährten mit ausgefallenen Namen.

Zuerst starteten die jüngsten Teilnehmer von der Grundschule "Kapitän Max" mit seiner Mannschaft auf dem Boot "Treibholz" unter den Anfeuerungen der Besucher. Das Team aus Döbberin war gleich mit vier originellen Booten vertreten, und heimste die ersten vier Plätze ein. Die schnaufende Lokomotive "Emma" mit Lokführer Lukas alias Jens Gierl belegte den 4. Platz, "Supermario", besetzt mit "Kapitän Ortsvorsteher Mario Hartmann erreichte den 3.Platz. Das Dixi-Häuschen "Kakamaran" mit "Kapitän Raschi" alias Ralf Heinrich eroberte sich den 2. Platz. Er lief suchend und hoffend am Strand entlang: "Robinson Crusoe" - er war der absolute Spitzenreiter, die Jury und auch das Publikum kürte Ralf Heinrich für die nächsten drei Jahre mit dem Admiralscup-Pokal.

Für die Titelverteidigung reichte es bei dem Regatta-Ausrichter und Gastgeber, dem Alt Zeschdorfer Carnevalsclub, leider nicht. Trotz allem erreichten die Mitstreiter um Kapitän Paul Kemmel mit ihrer tollen dramatischen inszenierten "Ti-Ta-Nich"- Version den 5. Platz, und gingen damit auch nicht leer aus. Für die ersten fünf Platzierungen gab es Geld- und Sachpreise im Wert von 1000 Euro von spendierfreudigen Sponsoren. Nach diesem turbulenten Spektakel unterhielt das "Duo Joy" mit flotter Live-Musik, zur Disco legte DJ Torsten auf, ein atemberaubendes Feuerwerk über dem Hohenjesarschen See wurde um 23 Uhr gezündet.

"Wir hatten noch nie zu einem Fest so viele Besucher". sagte hocherfreut Margit Hampel vom Görlsdorfer Ortsverein. Rund um das Gemeindehaus gab es Spiel- und Spaßangebote u.a. mit einem Luftgewehrschießstand vom Seelower Schützenverein, betreut vom Ehepaar Antje und Uwe Bonack, Basteln und Malen mit den kleinsten Gästen aber auch Zuckerwatte gab es bei Petra Zilm. Der Reit- und Fahrverein "Sattelfest" mit Maria Reinke und Daniela Hüfner bot Ponyreiten auf "Lola Rent" und "Funny Knödel" an, Cyntia (8) und Malia (3) hatten großen Spaß dabei. Beim gemütlichen Kaffeetrinken mit selbstgebackenen Kuchen von den Frauen aus dem Ort unterhielt musikalisch der Chor "Kunter Bund" mit Chorleiter Hans-Jürgen Geppert, sie wurden mit großen Beifall bedacht. Mit feurigen Flamencotänzen trat die Tanzgruppe La Esperanza aus Fürstenwalde auf. Die Kameraden den Feuerwehren aus Marxdorf und Worin zeigten den interessierten und neugierigen Besuchern eine technische Hilfeleistung bei einem simulierten Autounfall mit Arbeiten der Rettungsschere. Am Abend konnte das Tanzbein bei der Musik von DJ Mario geschwungen werden, außerdem begeisterte noch eine Schlangentänzerin zu später Stunde das schöne Dorffest.

Auf dem Sophienthaler Festplatz unter dem Storchennest feierten Hunderte Gäste ein tolles Fest. Zum 26. Mal dabei waren die Spinnerinnen. Schließlich ist das Spinnerdorf 251 Jahre alt geworden. Gudrun Holhör, Dorothea Wettengel und Brunhilde Fischer zeigten, wie man auf historischen Spinnrocken arbeitet. Die Letschiner Akrobatikgruppe, der Chor mit Lothar Böttcher, der singende Bauer und sogar der Alte Fritz alias Hand-Jürgen Krauss aus Görzke sorgte für gute Unterhaltung. "Das Fest war ein Riesenerfolg", freute sich Ortsvorsteher Botmer Mischke, der mangels Landespolitiker auf den Politikteil seiner Rede verzichten konnte.