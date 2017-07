Theater mit 40 Darstellern

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der Berliner Fernsehturm und das Brandenburger Tor auf der einen Seite, auf der anderen ein Wald in Bayern mit Heino samt Haarpracht und Sonnenbrille, dazwischen ein Ostsee-Badestrand mit Leuchtturm im Hintergrund - diese eindrucksvolle Kulisse war Teil des Programms "Wir wandern durch Deutschland", mit dem die Wohnstätten Gottesschutz in Erkner am Sonnabend ihr Sommerfest gestalteten. An dem Theaterstück mit Gesangs- und Tanzeinlagen waren etwa 40 Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal beteiligt; und manch ein weiterer entschied sich auch noch spontan zum Mittanzen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589369/

Das alles ergab eine heitere Atmosphäre bei der Veranstaltung, zu der zahlreiche Angehörige der Bewohner, eine Gruppe der Wohnstätten in Reichenwalde und weitere interessierte Gäste gekommen waren. Petra Rentsch, Bereichsleiterin der Hoffnungstaler Stifung für Erkner und Reichenwalde, schätzte die Zahl der Besucher bereits am Nachmittag auf mehr als 300. Zu Beginn nahmen die Gäste an einem Gottesdienst mit Pastor Johannes Feldmann teil, der eigens aus Lobetal im Barnim gekommen war. Nach dem Theaterstück konnte dann noch bis in den Abend hinein getanzt werden.

"Für unsere Bewohner ist das Sommerfest der Höhepunkt im Jahr", sagte Petra Rentsch. Mit den Vorbereitungen für das Theater - vor allem mit dem aufwendigen Bau der Kulissen, aber auch mit den ersten Proben - hatten die Darsteller und ihre Helfer bereits im Frühjahr begonnen. Involviert waren Bewohner aller zehn Häuser auf dem Gottesschutz-Gelände, das sich etwas außerhalb der Kernstadt zwischen den Ortsteilen Karutzhöhe und Hohenbinde befindet.

Die Hoffungstaler Stiftung kümmert sich in Erkner sowie in den Außenwohnbereichen in Woltersdorf und Rüdersdorf um insgesamt knapp 170 Menschen mit geistigen Behinderungen. Gleichzeitig ist sie auch einer der großen Arbeitgeber in der Stadt. Mehr als 80 Menschen sind bei der Stiftung beschäftigt.