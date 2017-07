Freikarten für Roland Kaiser in Müllrose

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Es wird wohl der Höhepunkt in diesem Jahr in Müllrose - das Konzert von Roland Kaiser an diesem Freitagabend auf dem Firmengelände der Oderland-Mühlenwerke. Die Eintrittskarten sind längst ausverkauft. Es werden mehrere Tausend Menschen erwartet. Veranstalter ist Marc Wiedemann, der unter anderem die Gastronomie in der Marina Schlaubetal betreibt. Besucher müssen sich auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen und werden gebeten, die Veranstaltungsstätte frühzeitig aufzusuchen.