Ehrung für die Jähn-Grundschule

Steinhöfel (MOZ) Über eine besondere Ehrung konnte sich am Sonnabend das Lehrerkollegium der Sigmund-Jähn-Grundschule freuen. Auf dem Sommerfest der Fürstenwalder SPD in Steinhöfel überreichte die Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter Schulleiterin Ines Tesch den Sozialpreis "Die Brücke".

Zu dem in diesem Jahr aus Ton gefertigten Unikat gehörte ein Scheck über 250 Euro. Verliehen wird der Preis seit 17 Jahren vom Ortsverein Fürstenwalde an Personen und Institutionen, die "soziale Brücken schlagen und die Region lebenswerter machen", wie die Vorsitzende Juliane Meyer erklärte. In den vergangenen Jahren wurden etwa der Fürstenwalder Kammerchor, das Festival Rock für den Wald und die Begegnungsstätte Kiez Kom ausgezeichnet.

Die Sigmund-Jähn-Grundschule erhielt die Ehrung, weil sie mit ihren drei Willkommensklassen, verschiedenen Projekten und starkem Engagement zur Integration und Verständigung der neuen und alten Fürstenwalder beitrage, heißt es in der Begründung. Das sei Vorbild und Ermutigung für alle. Elisabeth Alter würdigte in ihrer Laudatio, dass die Schule in Nord, neben einer guten Arbeit aller Bildungseinrichtungen, in den vergangenen zwei Jahren die meisten Probleme gestemmt habe. "Die Schulleiterin hat auf allen Ebenen gekämpft, auch als viele Flüchtlingskinder aus den Odersun-Hallen auf die Schule geschickt wurden. Das hat mich sehr beeindruckt", sagte die Landtagsabgeordnete.

Im Schuljahr 2015/16 waren etwa 150 ausländische Kinder an die Schule gekommen. 80 seien bis heute geblieben, schätzt Ines Tesch. "Das war organisatorisch eine große Herausforderung, die mit vielen Überstunden verbunden war", erinnerte sich die Schulleiterin, die sechs ihrer Lehrkräfte zur Verleihung mitgebracht hatte. Umso mehr freute sich die 48-Jährige über die Anerkennung von außen: "Das ist der erste Preis, den ich als Lehrerin für meine Arbeit bekomme." Das Geld soll in Projekte wie die Teilnahme am Kinderrechte-Filmfestival gesteckt werden.