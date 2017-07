Randalierer beschädigen Autos

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Eine Gruppe von acht randalierenden Jugendlichen hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Bad Saarow gestellt. Kurz nach Mitternacht erhielt sie die Nachricht, dass Unbekannte in der Lindenstraße auf geparkte Autos einschlugen. Vor Ort fanden die Beamten mehrere beschädigte Fahrzeuge vor. Außerdem waren Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen oder verdreht worden. Im Bereich Seestraße entdeckten die Polizisten mehrere frisch gepflanzte Bäume und andere Anpflanzungen, die abgeknickt oder sogar gänzlich zerstört waren. Im Zuge der Fahndung fanden die Beamten dann die tatverdächtigen Jugendlichen. Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.