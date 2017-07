artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die Bundesregierung sieht weltweit einen wachsenden Ehrgeiz bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. "Seit US-Präsident (Donald) Trump sich vom globalen Klimaschutz verabschiedet hat, spüren wir international eine "Jetzt-erst-recht"-Stimmung", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), vor Beginn einer Nachhaltigkeits-Konferenz der Vereinten Nationen in New York am Montag. Das mache sich auch bei der globalen Nachhaltigkeitsagenda bemerkbar. "Der Rest der Welt ist mehr denn je auf Zukunftskurs, daran kann auch der US-Präsident nichts ändern."