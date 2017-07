Musical-Workshop endet mit rauschendem Beifall

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Musik für den guten Zweck: Am Sonnabend haben die Teilnehmer des Musical-Workshops der Kreismusikschule Oberhavel ein Bühnenprogramm in der Stadthalle in Hohen Neuendorf aufgeführt. Die Besucher spendeten für die Opfer der jüngsten Starkregenfälle. 1 500 Euro kamen zusammen.

Lampenfieber, Jubel, Freude und Tränen - in der Stadthalle reichten die jungen Leute ein wahren Gefühls-Cocktail gereicht. Aufgeführt wurden Stücke aus bekannten Musicals wie "König der Löwen", "Grease" oder "Chess". Die Kreismusikschule Oberhavel hatte einen einwöchigen internationalen Musical-Workshop veranstaltet, in dem sich 40 deutsche und polnische, aber auch einige syrische musikbegeisterte Jugendliche ausprobieren konnten. "Wir haben wenige Vorgaben gemacht, nur sollte es um Musicalszenen gehen", sagte der Leiter der Kreismusikschule, Manfred Schmidt. So konnten sich alle Teilnehmer kreativ am Schaffensprozess beteiligen, Vorschläge machen und gemeinsam mit den anderen die Bühnenaufführung gestalten. "Es ist der Hammer, was Kinder und Jugendliche unter fachlicher Anleitung in kürzester Zeit aus dem Boden stampfen können", so Schmidt anerkennend.

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Musical-Workshop an der Kreismusikschule Oberhavel angeboten. Nun ist das Konzept modernisiert: Statt Musik aus der Konserve wurde Livemusik einstudiert. Das Jugendkammerorchester, verschiedene Instrumenten-Ensembles und Bands unterstützten die Sänger und Tänzer musikalisch, sodass sich 150 Mitwirkende auf und vor der Bühne einfanden und in 15 Stücken für Atmosphäre sorgten.

Gesang und Tanz - für ein Musical eine untrennbare Paarung. Die jungen Workshop-Teilnehmer von 11 bis 20 Jahre schnupperten die Woche zuvor in die Welt von Musicaldarstellern. Das hieß: üben, üben, üben. Verantwortlich für den künstlerischen Schliff waren die Dresdnerin Cornelia Drese als Vocal Coach und der Berliner Choreograf Mevlana van Vark. In den ersten Tagen wurde das Können der Jugendlichen im Bereich Gesang und Tanz getestet, einzelne Parts verteilt und - ganz wichtig - die Teilnehmer in den kreativen Prozess einbezogen. "Mein Anliegen war, ihnen verschiedene Herangehensweisen an Choreografien zu zeigen. Ein großes Thema war Improvisation, da war dann erst einmal großes Fremdschämen angesagt", erzählte van Vark lachend. Mit dem Resultat seiner 27 Tänzer, das am Sonnabend auf der Bühne zu sehen war, könnte er nicht zufriedener sein: "Das haben sie toll gemacht."

Tatsächlich waren die Musical-Szenen beeindruckend. Die Solisten ließen sich ihre Aufregung kaum anmerken. Sie sangen mit klaren und berührenden Stimmen Lieder wie "Hallelujah". Gerade in großen Gruppenaufführungen sprang der Spaß der Jugendlichen auf das Publikum über. "We Go Together" aus dem Musical "Grease" glänzte mit Tanzchoreografien, die mit athletisch hochgereckten Beinen überzeugten, der Chor hatte sichtlich Spaß am gemeinsamen Singen und das Orchester rundete mit perfektem Klang die Bühnenshow ab. Spätestens beim Abschlusslied "We are the World" hielt es das Publikum in der vollbesetzten Stadthalle nicht mehr auf den Plätzen. Mit den Sängern wurde geklatscht, es gab Standing Ovations und vor allem strahlten die jungen Darsteller glücklich und genossen den Augenblick mit ihren Freunden. "Ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe so viele neue Freunde gefunden. Es war einfach toll, auch wenn es zwischendurch echt anstrengend war", schwärmt die 16-jährige Lara Schroeder. Sie geht auf die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder, in der Räume für die Musicalproben zur Verfügung gestellt wurden. Obwohl sie seit vier Jahren singt, kann sie sich eine Karriere auf der Bühne dennoch nicht vorstellen. "Ich kann singen, aber ich habe hier so viele Leute kennengelernt, die sehr musikalisch sind und Instrumente spielen können", erzählte sie mit einem Lächeln. Was sie beim Workshop gelernt hat, wird sie auf jedenfalls nicht mehr vergessen.

Ein paar Schritte weiter flossen bittere Tränen. In der vergangenen Woche wurden Freundschaften geknüpft, die über Landesgrenzen hinwegreichen. Von den neuen Freunden hieß es nun Abschied nehmen. Feste Umarmungen und viele nette Worte zeugten davon, dass der Musical-Workshop "die schönste Form der Völkerverständigung" ist - so hatte es Landrat Ludger Weskamp (SPD) in seiner Eröffnungsrede formuliert.

Noch etwas wurde durch den Musical-Workshop möglich: 1 568,85 Euro an Spenden gehen an Betroffene des Unwetters vor einigen Wochen.