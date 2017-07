Heiße Nacht auf Schwedter Waldbühne

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Fünf Bands - und eine heiße Nacht. Zum vierten Mal verwandelte das POTY-Festival mit Rock, Pop und Indie die Schwedter Waldsportanlage in eine Musikarena für junge Leute. Getanzt wurde bis in den frühen Morgen hinein.

Selbstbewusst stehen die vier Jungs auf der Bühne. Thorben Wendlandt, Jakob Goldfuß, Hannes Urbanowicz und Dominik Saß machen den Festival-Auftakt. COS (Characters of Sun) spielt in dieser Besetzung wohl zum letzten Mal. Denn die Schwedter Jugendband, auferstanden im Gauß-Gymnasium, verliert Thorben Wendlandt, der zum Polizeistudium nach Bayern geht. Würdiger Ort also für eine musikalische Verabschiedung von den Fans auf der Schwedter Waldbühne.

Danach geht es mit Rock, Pop und Indie weiter bis in die Nacht. POTY steht für Passion of Young. Und das bieten "Von wegen Lisbeth", die "Killerpilze", "Neufundland" und "Fuck art, let's dance!" mit einer illustren Mischung aus Cover-Songs, frischem Indie-Pop, lässig-nachdenklichen Titeln über Liebe und Gefühl und starken Stimmen. Hervorragende Grundlage zum ausgelassenen Tanzen und Feiern vor der märkischen Kiefernkulisse.

Wie immer bei solchen Anlässen kommt Schwedt erst am Abend so richtig in Fahrt. Rund 750 meist junge Besucher strömen in die Waldsportanlage. Das professionell und technisch perfekt ausgestattete Festival mit Zehn-Meter-Bühne und einem großen Helfer-Aufgebot könnte ein Mehrfaches an Publikum lässig verkraften.

Veranstalter sind die Schwedter Jugendklubs mit Karthaus an der Spitze. Hintergrund: Jugendliche sollen so viel Veranstaltungsmanagement wie möglich selbst übernehmen. Die meisten, die mitmachen, sind im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die Stadt, viele Firmen und Initiativen helfen dabei. "Schwedt ist keine junge Stadt mehr", sagt Marcel Sternbeck vom Karthausklub. "Also brauchen die hier lebenden jungen Leute auch mal so ein Festival-Feeling." Und das ist laut. Also bleibt POTY vor den Toren der Stadt.

"Wir haben heute extreme Lust auf das Konzert", sagen die vier Jungs von COS im VIP-Zelt. Zwar sind sie schon auf der Mittsommernacht oder bei der Inkontakt vor großem Publikum aufgetreten, aber "beim Festival ist die Atmosphäre besser". Und die Berührung mit den bekannteren Bands? "Nö, keine Angst. Nach dem ersten Bier reden die auch mit uns."

Wenn Thorben Wendlandt geht, brauchen die Schwedter Ersatz. Noch ist COS auf der Suche. Die Gruppe der Abiturienten will zusammenbleiben. Wenigstens bis zum nächsten Festival.