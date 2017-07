Oldtimer wecken Erinnerungen

artikel-ansicht/dg/0/

Neulietzegöricke (MOZ) Dass der Festplatz hinter der Gaststätte "Zum feuchten Willi" am Sonnabendnachmittag nicht so gefüllt war wie erwartet, ärgerte Ortsvorsteherin Marita Dolgener zwar ein wenig, doch davon ließ sie sich die gute Laune nicht vermiesen. So hielten es auch die Gäste, die sich zur besten Kaffeezeit auf dem Platz eingefunden hatten und sich den selbstgebackenen Kuchen schmecken ließen.

Als sich allerdings gegen 15 Uhr der Oldtimer-Umzug ankündigte, hielt es keinen mehr auf den Bänken. Jung und Alt strömte an die Straße. Vom Ortseingang aus hatte sich der Tross in Bewegung gesetzt. Das Löschfahrzeug der Neulietzegöricker Feuerwehr machte den Anfang. Und obwohl schon in die Jahre gekommen, zeigte sich der LO, inzwischen auf Diesel umgerüstet, noch in Bestform. Dem folgten Traktoren unterschiedlichen Typs und Baujahrs. So mancher schwelgte in Erinnerungen. Jürgen Sauder hatte sich das Mikrofon geschnappt und sein geballtes Wissen über landwirtschaftliche Fahrzeuge von einst und jetzt präsentiert. Doch nicht nur dazu, sondern auch zu Pkw früherer Zeiten. Zu sehen waren unter anderem ein Dacia, Käfer, Wartburg und natürlich ein Trabant. Mehrere Mopeds bildeten den Abschluss. Mit Musik aus der Konserve, Pony-Reiten, Malen und Tanz ging es schließlich auf dem Festplatz weiter.

Das am Vormittag ausgetragene Volleyballturnier mit vier Mannschaften entschied übrigens das Team der LSG Neulewin für sich. Zweite wurde die Feuerwehr-Mannschaft. Auf Platz drei kam der Geselligkeitsverein und den vierten Platz belegte die Dorfmannschaft.