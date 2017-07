Schlagerhammer zieht Fans zur Rennbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits am frühen Sonnabendnachmittag ertönten die ersten musikalischen Klänge, als die Rennbahn in Hoppegarten zum "Schlager-Hammer" ihre Tore öffnete. Das von "Radio B2" veranstaltete Schlager-Open-Air-Festival erwies sich als ein Fest der besonderen Art. Auf einer großen Showbühne gab eine Auswahl bekannter Musiker der Schlagerwelt ihre Hits zum Besten und luden die etwa 25 000 Besucher zum Tanzen und Mitsingen ein. Frank Schöbel, Ute Freudenberg und die Münchner Freiheit sorgten für gute Stimmung. Aber auch jüngere Musiker am Schlagerhimmel, wie Annemarie Eilfeld, Vanessa Mai oder DJ Ötzi, heizten den Besuchern ein und bescherten den Fans einen Schlagertag, der so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird.

Doch es war nicht nur ein Tag voller Musik, denn neben den Schlager- und Musikikonen auf der Bühne war auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm gesorgt. So wurde auf dem Areal der Rennbahn gleichermaßen ein Programm für die jüngeren Gäste geboten, auf deren eigener Bühne Kinderlieblinge wie Theo Tintenklecks und die Gute-Laune-Fee Nine Mond mit ihrem besten Freund Professor Knolle kleine Augen zum Strahlen brachten und zum Singen und Mitmachen anregten. Aber auch beim Streichelzoo, Ponyreiten, Basteln, Klettern und Hüpfen kamen die Kinder voll auch ihre Kosten, so dass es ein gelungenes Fest für alle Altersklassen war. Wem das noch nicht genügte, der konnte seinen Adrenalinspiegel beim Bungeejumping oder Hubschrauberrundflügen in Schwung bringen und so das Programm von oben betrachten oder sein Glück bei einem der Gewinnspiele oder an den Tombolastationen versuchen. Die kulinarische Versorgung ließ keine Wünsche offen.

Der Geschäftsführer des Radiosenders B 2, Oliver Dunk, zeigte sich zufrieden über die positive Resonanz auf dieses Schlagerfestival, das am Sonnabend bereits zum zweiten Mal stattfand und für das die Planungen im nächsten Jahr schon voll im Gange sind. Wichtig ist ihm, dass es ein Fest ist, an dem die ganze Familie, ob jung oder alt, Freude hat und Gefallen findet. Dies dürfte dem Veranstalter gelungen sein, wie man den gut gelaunten Gesichtern der Gäste und der ausgelassenen Stimmung entnehmen konnte. Nicht zuletzt trug dazu auch Inka Bause bei, die das Programm moderierte und den Preis des Goldstar TV an einen der ganz großen Musiker verlieh. Ausgezeichnet für sein Lebenswerk wurde jener Schlagerstar, "der sich mit seinem Hit Anita in die musikalischen Geschichtsbücher eingeschrieben hat und einer der nettesten Musiker ist", wie Inka Bause in ihrer Laudatio für Costa Cordalis betonte. Dieser konnte verletzungsbedingt an diesem Tag jedoch nicht auf der Bühne stehen und seine Auszeichnung persönlich entgegennehmen, da er sich aufgrund eines gebrochenen Knöchels einer Operation unterziehen musste. Aber wer so geehrt wird, der bedankt sich dennoch bei seinen Fans, was dank seines Sohnes Lukas Cordalis via Video-Telefonie möglich gemacht wurde. Gemeinsam mit seiner Schwester Kiki verbreitete Lukas Cordalis beim Publikum gute Laune.

Bevor ein erlebnisreicher Tag zum Abschluss mit einem imposanten Feuerwerk gekrönt wurde, bedankte sich Ute Freudenberg während ihres Auftritts mit den Worten "Ich möchte euch immer, immer wieder sehen - ihr seid simply the best" und stimmte daraufhin den gleichnamigen Song der Pop-Ikone Tina Turner an. Ein rundum gelungenes Familien-Festival, das im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden möchte.