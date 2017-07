Vor 20 Jahren: Verteidigungslinie soll Stadt schützen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburg erwartet den höchsten Pegelstand der Oder "seit es Aufzeichnungen darüber gibt", schreibt die MOZ am 16. Juli 1997. In Frankfurt steigt der Wasserstand der Oder an diesem Tag auf vier Meter - 1,90 Meter über normal. Mit über sechs Metern wird gerechnet. Doch es könnte noch darüber hinaus gehen. Der Stadtbote veröffentlicht eine Karte der Stadtverwaltung, die die Überschwemmungsfolgen bei einem Höchstpegel von 7,47 Metern anzeigt. "In der Fischerstraße, aber auch in der Herbert-Jentsch- und der Berliner Straße sowie in Teilen der Karl-Marx-Straße sollten Bewohner mit Hochwasserfolgen rechnen, hieß es gestern aus dem Stab. Evakuierungs- und Sicherungsmaßnahmen waren besonders in den gefährdeten Uferbezirken im vollen Gange". Im Museum Viadrina und der Kleist-Gedenkstätte seien bereits die wertvollsten Dinge in Sicherheit gebracht und auf dem Gelände der Kulturfabrik und des Theaters des Lachens die ersten Türen und Fenster zugemauert worden.