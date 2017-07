Carport voller Möbel und Holz brennt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein Augenblick sträflichen Leichtsinns genügte: Am Sonnabend gegen 14 Uhr ist an der Straße Zum Samithsee ein Carport in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Grundstücksbesitzer auf einem Gaskocher Fleisch zubereitet und die Kochstelle unbeaufsichtigt gelassen. Er sei nicht dabei gewesen, als das Feuer zuerst auf eine Couch und dann auf den Carport überging, hieß es am Sonntag von der Polizei. Der Unterstellplatz, in dem Gartenmöbel und Kaminholz aufbewahrt worden waren, brannte lichterloh, als der Löschtrupp der Berufsfeuerwehr eintraf. Die von Rainer Depke geleiteten Einsatzkräfte zogen die Freiwillige Feuerwehr Finow hinzu.