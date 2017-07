Posen, Reusen und klare Kanten

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Elsteralarm im Haus Birkenweg! Schmuck und zudem ein solcher, der nicht nur den gängigen Geschmacksmustern folgt oder den sozialen Status beschreibt, zeigen Heidrun und Holle Schäfer seit Sonnabend in den Letschiner Heimatstuben. Dessen Leiter Edgar Petrick freute sich, dass die in Buschdorf und Berlin arbeitenden Künstlerinnen das Jahresthema "Wasser" aufgegriffen haben und mit dem Motto "Vom Fluss zur Kante" eigene Improvisationen dazu bieten.

Heidrun Schäfer und ihre Tochter Holle übernahmen es dann, selbst etwas zur Ausstellung zu sagen: "Vom Fluss zur Kante ist für uns passend, weil es so viel offen lässt", erklärte Heidrun Schäfer zunächst. Ihr selbst sei inzwischen das traditionelle Gestalten von Schmuck näher, ihrer Tochter das Experimentieren. Dies sowohl, was das Material, als auch was die Gestaltung angehe. So arbeite Heidrun Schäfer vornehmlich mit Gold und Silber. "Zu DDR-Zeiten, als es das kaum gab, habe ich auch mehr mit anderem experimentiert", erklärte sie. Ihr gefalle es, klare Formen und Kanten des Metalles in Beziehung zu den Rundungen der Steine zu setzen. Maßstab sei ihr stets das Ästhetische im ursprünglichen Sinne, das Empfinden als passend, schön und annehmbar für den Träger des Schmucks.

Etwas weiter ins nasse Element hat sich da Holle Schäfer gewagt. Sie hat mit den bunten Posen, die Angler benutzen, um zu sehen, ob ein Fisch anbeißt, experimentiert. Warum sollen die nicht dazu taugen, den richtigen Partner auf sich aufmerksam zu machen? Auf Märkten in Malawi hatte sie mal Metall-Reusen für den Fischfang gesehen. Miniatur-Reusen, aus Stahl geschweißt und aber filigran wie Flechtwerk, hat sie ausgestellt. Wobei sich die Waage zwischen Kunst- und Schmuckstück dabei etwas mehr auf die Seite des Skulpturellen senkt.

Die Ausstellung "Vom Fluss zur Kante ist bis Ende August mittwochs bis freitags 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 14 bis 17 Ur zu sehen.