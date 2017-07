Singen unterm Riesenrad

artikel-ansicht/dg/0/

Die Künstler, die in den Abendstunden auf der Stadtwerkebühne auftraten, konnten sich über einen besonderen Anblick freuen: Vor der Kulisse des beleuchteten Riesenrads und des angestrahlten Rathauses drängten sich tausende Menschen auf dem Marktplatz. "Dass so viele Leute gekommen sind und mitgemacht haben, ist der Wahnsinn. Danke, danke, danke", rief ein begeisterter DJ Ötzi den Besuchern am Freitagabend zu. Nach einem einstündigen Party-Konzert zeigte der Österreicher bei den Zugaben mit "Leb deinen Traum" und der Balladen-Version seines Hits "Ein Stern" seine romantische Seite.

Hinter der Stadtwerkebühne herrschte am Sonnabendabend große Aufregung. Der Gitarrist der britischen Rockband The Sweet Andy Scott fehlte. Er war auf der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt in einen Stau geraten. Sieben Minuten vor Konzertbeginn rollte sein Auto in den Backstage-Bereich. Großes Aufatmen! Und das Konzert der Glam-Rocker, auf das viele Besucher sehnsüchtig gewartete hatten, konnte beginnen. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters des Stadtfestes sagte Sänger Peter Lincoln später, es sei das erste Mal für die Band, in zwei Ländern gleichzeitig zu spielen.

Auf The Sweet und Neue-Deutsche-Welle-Star Markus hat sich auch Petra Wolter aus Fünfeichen gefreut. "Das war meine Jugend, das war meine Diskozeit, die will ich heute wieder aufleben lassen", sagte sie. Zuvor besuchte sie mit der ganzen Familie, samt Tochter und Enkelkindern, die derzeit aus Karlsruhe zu Besuch sind, das Nachmittagsprogramm. "Wir kommen jedes Jahr zum Bunten Hering, weil hier wirklich viel geboten wird."

Angebote zum zugucken und mitmachen gab es auch für die jüngsten Besucher: Beim Kinderfest "Hanse und Gretel" auf der Nordseite des Frankfurter Rathauses mit Bastelständen und dem Kölner Spielecircus genauso wie jenseits der Oder. Auf der Wiese unter der Brücke war ein mittelalterliches Hansedorf aufgebaut, in dem man Ritterrüstungen und -schwerter an- und ausprobieren sowie töpfern, weben und schmieden konnte.

Großer Andrang herrschte wieder im MOZ-Familiencafé. Am Sonnabendnachmittag hatte sich eine Riesenschlange gebildet. Das beliebte MOZ-Gedeck mit Kuchen und Kaffee war wieder der Renner. Knapp 2500 Mal wurde es an den drei Tagen verkauft.

Zu den guten Traditionen des Hansestadtfestes gehört das Erdgasbusziehen der Stadtwerke über eine Strecke von 20 Metern, dass ebenso traditionsgemäß von der Mannschaft des SV Armwrestling gewonnen wurde. "Es geht dabei nicht nur um Kraft, sondern auch um Technik", sagte Klaus-Dieter Hein alias "Gondschi" von den Armwrestlern. Insgesamt traten elf Erwachsenen- und eine Kindermannschaft der Sektion Judo des PSV Frankfurt an. Unterstützt von den anderen Sportlern, die von hinten anschoben, schafften es auch die kleinen Judoka, den Bus zu bewegen.

Als neuer sportlicher Wettbewerb auf dem Wasser feierte das Wowi-Couchsurfing seine erfolgreiche Premiere. "Wir sind begeistert von der Resonanz und der kreativen Umsetzung", freute sich Milena Manns, Sozialmanagerin bei der Wohnungswirtschaft (Wowi) angesichts der 25 Teams mit über 50 Teilnehmern. Schnellster über die 1,4 Kilometer lange Strecke von der Nordspitze des Ziegenwerders bis zur Römertreppe wurde der Frankfurter Jens Geismar in seiner "Boje 007". Den Kreativpreis gewann das Team des studentischen Verbündungshauses Fforst. Beide Gewinnern können sich über ein zünftiges Odergelage und einen Wanderpokal freuen. Das Wowi-Couchsurfing soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Bereits zum 12. Mal gingen fast alle der 5555 nummerierten gelben Enten beim Wettschwimmen von der Holzbrücke an der Uni-Mensa zum Anleger Holzmarkt an den Start. Entenrennen-Kommentator Stephan Felsberg attestierte ihnen "beste Bedingungen und ruhiges Wasser". Ente Nummer 3026 traf als erste am Ziel ein. Damit sich keine Ente im Ufergestrüpp verheddert, hatte die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg die Schwimmstrecke vorab mit 26 Schläuchen abgegrenzt.

Viele Besucher nutzen die Gelegenheit bei einem Hubschrauberrundflug das bunte Treiben aus der Luft zu erleben. Einige entschieden sich spontan, wie Olaf Zscherp und Christian Schulz aus Frankfurt, andere nahmen eine längere Anreise in Kauf, wie Carla Jann aus Melchow bei Biesenthal. "Ich fliege einfach gern", sagte sie.

Insgesamt zählten die Veranstalter des Hansestadtfestes mehr als 100000 Gästen aus Nah und Fern. Kulturdezernent Markus Derling dankte allen Beteiligten für den gelungenen Ablauf sowie allen Freunden, Förderern und Sponsoren, darunter Stadtwerke, Sparkasse und Wowi, für ihre Unterstützung.

Emotionaler Höhepunkt des Festes war das Abschlusskonzert, bei dem Chordirektor Rudolf Tiersch nicht nur seine Singakademie sondern auch fünf weitere Chöre aus Frankfurt und Slubice sowie das Brandenburgische Staatsorchester dirigierte. Bei "Give Peace a Chance" stimmten dann auch alle Festbesucher in den Gesang unterm Riesenrad mit ein.