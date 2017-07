Mittelalterliches Treiben in Neuenhagen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Mittelalterliche Atmosphäre herrschte am Wochenende in Neuenhagen. Der Verein Schloss-Neuenhagen-Insel hatte zum dreitägigen Uchtenhagenfest eingeladen. Auf dem Bauernhof Seeger sowie im und am Schloss gab es jede Menge zu sehen und zu hören.

Mit dem Konzert der "Findlinge" aus Oderberg hatte der Verein bereits am Freitagabend offenbar den Nerv der Neuenhagener getroffen. In der Kapelle des Schlosses fand sich kein Platz mehr, als die drei Damen mittelalterliche Gesänge zu Gehör brachten. "Ich habe ja das Haus verinnerlicht", sagte Vereinsvorsitzende Elvira Kleest am Sonnabend zu Jutta Lieske (SPD-Landtagsabgeordnete), die das Fest besuchte. "Aber erstmals war es für mich eine Einheit - das Haus und die mittelalterliche Musik." Das Schloss oder wie es früher hieß, das feste Haus, wurde 1575 errichtet und war im Besitz derer von Uchtenhagen. An ihre Zeit erinnerte das gesamte Fest.

Bereits am Sonnabendvormittag zog sich der Umzug der Ritter und Leut' durch den Ort. Maximal zwei Stunden werde es dauern, bis sie wieder zum Festplatz zurückgekehrt seien, kündigte Thomas Scheffler an. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende hatte sich wie fast alle Teilnehmer in historisches Gewand gekleidet - als Reisender spazierte er durchs Dorf. Dazu stimmte die Gruppe "ErdenMut" mittelalterliche Töne an. Überhaupt waren die Musiker den ganzen Tag zu hören, mal empfingen sie die Gäste am Eingang, mal traf man sie im Ritterlager oder vor der großen Bühne.

Die stand vor allem während des Theaterstücks am Nachmittag im Mittelpunkt. Darauf freute sich nicht zuletzt Elvira Kleest. Vor gut besuchten Zuschauerreihen erzählten Lutz Flügge und Renate Perner die Moritat, ehe Vereinsmitglieder und weitere Akteure die Geschichte der Familie von Uchtenhagen als mittelalterliches Spektakel aufführten. Zu den Mitwirkenden gehörten Gisela und Manfred Uchtenhagen. Sie hatten die 600 Kilometer lange Anreise aus Nordrhein-Westfalen in Kauf genommen, um beim Fest dabei zu sein. Bereits 1989 hatten sie Kontakt zu den Neuenhagenern gesucht. Seither herrscht ein tolles Miteinander. Nicht nur sein schauspielerisches Talent stellte das Paar unter Beweis. Gisela Uchtenhagen erwies sich auch diesmal wieder als kreative Frau. Sie hatte in den zurückliegenden Monaten nicht nur Ketten angefertigt und am Stand des Schlossvereins feilgeboten, sondern auch Rosenzucker und -likör zubereitet. Zudem verführte frischer Apfelsaft, hergestellt von Alfred und Michael Hoppe aus Neuenhagen, zum Probieren. Überhaupt musste während des Festes niemand verhungern und verdursten. Da gab es für jeden Geschmack etwas.

Unterstützung fand der Schlossverein bei den ortsansässigen Vereinen. So hatte zum Beispiel der Neuenhagener Angelverein das Holz für das Lager im Schlossgarten besorgt. "Es ist so viel geworden, da könnten sie noch eine ganze Woche lang feiern", meinte Vereinsvorsitzender Bernhard Fuhrmann. Und die Feuerwehr sicherte nicht nur den Brandschutz, sondern bewährte sich auch als "Kulissenschieber" während des Theaterstücks und unterstützte den Karnevalsverein bei der personellen Besetzung des Getränkewagens.

Den ganzen Tag über herrschte zwischen Schloss und Bauernhof ein ständiges Kommen und Gehen. Die Jüngsten vergnügten sich unter anderem auf der großen Heuburg, während die Erwachsenen an den Verkaufsständen verweilten. Die Zahl derer sei höher gewesen, als der Verein erwartet hatte, sagte Thomas Scheffler. Später sorgten Musik zum Tanzen und eine Feuershow für einen gelungenen Abschluss des Abends. Das nächste Fest wird in fünf Jahren stattfinden.