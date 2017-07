Von Gemüse bis Braungeschirr

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Oderbruch-Keramik, Dannenberger Rindfleischprodukten und Gemüse aus Sonnenburg lockten am Sonnabend Kunsthandwerker und Händler beim ersten Regionalmarkt in die Innenstadt. Tourismuschef Andreas Hensel zeigte sich mit dem Zuspruch zufrieden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589400/

Bereits um 8 Uhr war die Königstraße für den Verkehr gesperrt. Teilnehmer des ersten Regionalmarktes hatten die von der Wirtschaftsgemeinschaft bereit gestellten Stände mit ihren Waren bestückt. Von den 20 angekündigten waren 17 Händler, Gewerbetreibende und Kunsthandwerker gekommen. Im Vordergrund stand die Regionalität. Dabei hatte die Bad Freienwalde Tourismus GmbH bewusst auf großen Rummel verzichtet. Es ging allein ums Ausprobieren, Kennenlernen, genießen und kaufen.

Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) hatte es sich nicht nehmen lassen, am Vormittag mit seiner Familie durch die Königstraße zu bummeln. Er fand die Idee, regionale Produkte anzubieten, eine gute. Er hoffe, dass die Regionalbevölkerung das Angebot auch annehme. Keramik aus Altreetz, Senf aus Güstebieser Loose und Wriezen, Straußenfleisch aus Hohenfinow, Rinderbratwurst von Jens Petermann aus Dannenberg, Moorprodukte aus Bad Freienwalde - den Besuchern bot sich eine Vielzahl an Produkten und Waren. Zusätzlich hatten Geschäfte in der Königsstraße geöffnet.

Erstmals hatte sich Ingeborg Pape in der Kurstadt präsentiert. Sie betreibt in Berlin ein Keramik-Atelier. Über Niklas Spies aus Altreetz sei sie zum Regionalmarkt nach Bad Freienwalde gekommen. Spies und sie kennen sich von den Kunst-Loose-Tagen, erzählte sie. Auch sie fand die Idee eines Regionalmarktes sehr gut. Sicher gebe es noch Verbesserungen. So habe sie vor allem sichtbare Werbung vermisst, unter anderem an der B 158. Doch wenn man etwas anfange, sei es eben mit einem gewissen Risiko behaftet, so die Berlinerin.

Ihr gegenüber, an der Königstraße 7, herrschte reges Treiben. Dort hatte passend zum Regionalmarkt der "Oderbruchregionalware"-Laden erstmals geöffnet. Mit Seifen, Säften, diversen Salzen, Balsamico, Senf, Spirituosen und Keramik warteten Andrea Kolb, Anja Kehring, Lydia Schildge, Susann Mücke und Piero Görner auf. Mit dem Zuspruch am ersten Tag war das Quintett sehr zufrieden. Bis zum Abend hatten die Frauen und Männer alle Hände voll zu tun. Die Kaffee- und Eismaschine stand nicht still und auch das Waffeleisen glühte bis zum Schluss.

Seinen Grill heftig anheizen musste ebenso Mirko Zimmermann. Er hatte Lammbratwurst und Sattelschweinsteak im Angebot. Warum die Tiere Sattelschweine heißen, wollte Fred Hoppe aus Rinteln wissen, als er auf seine Wurst wartete. "Weil sie vorn und hinten schwarz sind und in der Mitte weiß", erklärte der Altreetzer den weißen Schultergürtelsattel der vom Aussterben bedrohten Rasse. Nebenan, am Stand von Jens Petermann vom Hofladen "Der Dannenberger", brutzelten auf dem Grill Bratwürste von Rindern aus eigener Haltung. Sie könnten nicht meckern, hätten sich aber mehr Werbung für den Regionalmarkt gewünscht, sagte Gabi Petermann. Vor allem im Strausberger Raum und an der B 158.

Diesen Punkt kritisierte ebenfalls Manfred Dannegger aus Groß Neuendorf. Er war mit seinem Braungeschirr nach Bad Freienwalde gekommen. Die Idee sei gut, die Umgebung toll. Es mache Freude hier zu verkaufen. Er habe viel Platz. Es sei alles toll organisiert. Allerdings seien zu wenig Leute da. "Man hätte vielleicht offensiver in die Werbung gehen sollen", fand auch er. Nicht jeder schaue ins Internet oder habe eine Zeitung.

Am Stand der Gärtnerei Sonnenburg kümmerten sich Lisa Wiese, Kathrin Achilles als Helferin und Pia Schmid um die Marktbesucher. Es sei nicht der große Ansturm gewesen, meinte Lisa Wiese. Es gebe aber schon Leute, die sich für die Produkte interessieren.

Zufrieden mit der ersten Auflage zeigte sich Tourismuschef Andreas Hensel. Schätzungsweise 1500 Leute seien den ganzen Tag über da gewesen. Die Kritik, dass zu wenig Werbung betrieben worden sei, wies er allerdings zurück. Es habe Anzeigen in den regionalen Presse gegeben. Und es seien Flyer verteilt worden. Eine solche Veranstaltung müsse sich erst etablieren, ergänzte Astrid Goschin, Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft. Die hatte mit dem Konzept für den Regionalmarkt den zweiten Platz beim Ideenwettbewerb der CityOffensive Ostbrandenburg gewonnen.