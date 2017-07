Sandsack-Stapeln will geübt sein

artikel-ansicht/dg/0/

Neumanschnow (MOZ) Während anderswo mit Gottesdienst und Festreden an die Flut vor 20 Jahren erinnert wurde, haben die Mitglieder des Seelower THW-Ortsverbandes das Stapeln von Sandsäcken an der Oder geübt. Am nächsten Übungstag sollen auch Feuerwehren einbezogen werden.

Fünf Tonnen Kies in 500 Sandsäcken: In der Nähe der historischen Deichbruchstelle von 1947 bei Neumanschnow haben die THW-Helfer am Sonnabend das Bauen eines Ringdammes mit Sandsäcken geübt.

Die Mitglieder des vor 25 Jahren gegründeten Seelower THW-Ortsverbandes sind immer dabei, wenn die Oder für Gefahren sorgt. Sei es bei den Oderhochwassern 1997, 2010 und 2011, beim Elbehochwasser 2002 oder in vielen anderen Einsatzsituationen. Aber die Ausbildung, die die Helfer in die Lage versetzt, im richtigen Moment das Richtige zu tun, findet zumeist fernab von medialer Öffentlichkeit statt. Um so mehr nutzt Martin Porath, Geschäftsführer des Deichverbandes Oderbruch, am Sonnabendvormittag die Gelegenheit einer Ausbildung des THW-Bergungstrupps, um einmal auch im Namen der Oderbrücher Danke zu sagen. "Andere sind jetzt dabei, ihren Rasen zu mähen oder einzukaufen. Sie stehen hier, und erlernen das Stapeln von Sandsäcken am Deich", macht Porath deutlich, was die THW-Helfer auf sich nehmen.

Einsatzleiter Tobias Schmidt, der den Bergungstrupp leitet, ist hauptberuflich Logistiker bei der Kabelfirma. Christian Schumann, der die Übung mit vorbereitet hat, ist Kraftfahrer. Und so gehen auch Silvia Dora, David Troschke, Bastian Freiberg, Conny Niedballa, Maik Trafnick und Jan Krzikowski alltags einer Beschäftigung nach. Zweimal im Monat aber treffen sie sich zu einer Ausbildung wie dieser am Deich: Donnerstagabend und Samstag.

Am diesem Sonnabend steht zunächst die Theorie auf dem Programm: Wenn Deichläufer Qualm- und Sickerstellen melden, dann muss richtig gehandelt werden. Die für das praktische Üben nötigen 500 Sandsäcke mit insgesamt fünf Tonnen Kies liegen zu diesem Zeitpunkt schon fertig geladen auf dem Hänger. "Das Füllen war Thema vorheriger Übungsstunden: "Wir mussten alles mit Schippe und Trichter hineinschippen", erzählt der Truppführer. Denn einfachste mechanische Hilfsmittel fehlen dem THW. Martin Porath lobt die richtige Befüllung der Sandsäcke. Sei dürfen nur halb voll sein. Dann geht es um die Ausbildungssituation: Eine Sickerstelle wird gemeldet, an der Material ausgespült wird. Nur in diesem Fall ist es nötig, mit Sandsäcken eine Art Ringdeich zu bauen, im ein Gegendruck zu erzeugen, der die Quelle zum Stillstand bringt. Die Ausbilder haben das in der zentralen THW-Bundesschule Hoya gelernt. "Machen Sie nie den Fehler, zu versuchen,die Sickerstelle direkt mit Sandsäcke zu verschließen. Das funktioniert nicht", erklärt Porath.

Eine große Fliesbahn markiert die Schadstellestelle. Dann beginnen die Helfer mit dem Bau des Sandsackmauer. Vom Hänger aus bis zur Baustelle wird wie bei den Hochwassern in der vergangenen Jahren eine kleine Kette gebildet. In drei Reihen müssen die Sandsäcke verlegt werden, mit der umgeklappten Öffnung immer entgegen der Fließrichtung des Wassers. Bis zu einen Meter hoch wird der kleine dreireihige Ringdamm. Martin Porath gibt als erfahrener Deichmann die Hinweise, wie das Bauwerk stabiler du wirksamer wird.

Die Berichte über die Deichverteidigung vor 20 Jahren kennen die meisten THW Helfer. Dabei waren aber die wenigsten. "Ich bin da noch zu Schule gegangen", lacht Christian Schumann. Aber bei den späteren Einsätzen war er bereits mit von der Partie. Auch an der Elbe. Bei den nächsten Ausbildungsstunden wollen die THW-Leute auch Feuerwehren einladen.