Unimog-Tanker zu verkaufen

Ganz individuell nach den Wünschen der Wehrführung und des Gemeindebrandmeisters ist das neue Tanklöschfahrzeug bei der Brandenburger Firma Rosenbauer auf das Fahrgestell eines MAN montiert worden - "fast ausschließlich in Handarbeit", wie Ordnungsamtsleiter Johannes Kliegel erzählte. Der 5000-Liter-Tank, 320 Liter Schaumbildner, ein Drucklüfter für Gefahrstoffe und Entrauchung großer Gebäude, zwei Wasserwerfer, eine Einsatzstellen-Beleuchtung, Leitern auf dem Dach und die umfangreiche Ausstattung richten sich freilich nach den Einsätzen und der Gemeindestruktur, stellte Bürgermeister Olaf Borchardt (parteilos) klar, als er vom Firmenvertreter Sascha Oeder den symbolischen Schlüssel übernahm. 280 000 Euro hat Petershagen-Eggersdorf für das Fahrzeug am Freitag überwiesen.

Vor der Fahrzeugübergabe hatten das lebende Feuerwehr-Denkmal Hans-Dieter Kandzia und Gemeindebrandmeister Marco Rutter die 110 Jahre Petershagener Brandschutz Revue passieren lassen. Kandzia, seit 1965 in der Wehr, stand von 1975 bis 2012 an ihrer Spitze und hatte den eigenen Großvater und einen Onkel unter den Vorgängern. Heute steht er noch dem Kreisfeuerwehrverband vor. Sein Nachfolger und jetziger Gemeindebrandmeister Marco Rutter nahm das Jubiläumsfest am Sonnabend zum Anlass, um die Wehrführung neu aufzustellen. Er stellte Tom Kluska als neuen Wehrführer und Wolfgang Zehbe als dessen Stellvertreter vor. Sein langjähriger Vize Mario Eidekorn wird die Wehrführung bis zu seinem baldigen Ruhestand unterstützen.

Zu Werksbesuchen bei der Firma Rosenbauer hat Rutter auch den Ordnungsamtsleiter mitgenommen. So gelang es ihm, diesen mit der Begeisterung für moderne Feuerwehrtechnik zu infizieren. Denn die zögerliche Bereitwilligkeit der Kommunalpolitik zu Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeugtechnik war mehrmals Anlass kleiner Spitzen. Doch der Bürgermeister bekannte sich dazu, dass Sicherheit und Schutz von Menschen und Sachwerten angemessen im Gemeindehaushalt Niederschlag finden müssten. Auch und gerade angesichts so großer neuer Investitionen wie einem Anbau für die Grundschule im Ortsteil Petershagen für 14 Millionen Euro.

Für die Feuerwehrleute war es jahrzehntelang nicht die Regel, ein fabrikneues Fahrzeug zu bekommen. Eins war ein Robur-LO-Mannschaftstransportfahrzeug von 1962 mit zugiger Plane und Schlauchanhänger. Es sollte bis 1999 bleiben, dann kam ein modernes Tanklöschfahrzeug. Moderne Technik brachte auch Fredersdorf-Vogelsdorfs Gemeindebrandmeister Karsten Schulz mit - einen neuen Bockwurstkocher: "Kann man aber auch Glühwein drin machen."