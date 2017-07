Eine Plastik-Kuh, ein Olympiade und mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie mit viel Programm wurde am Sonnabend in etlichen Dörfern kräftig gefeiert. In Biegen, Buchholz, Falkenberg, Jänickendorf und Kienbaum hatten sich die Dorffest-Veranstalter einiges einfallen lassen, um die Besucher in die Sonne zu locken.

¦ Biegen: Kleiner als zum Jubiläum im vergangenen Jahr, aber dennoch fein fiel das Dorffest auf dem Biegener Gemeindeplatz aus. Die Besucher konnten zwischen Flohmarktständen schlendern oder sich den selbstgebackenen Kuchen schmecken lassen, den Ortsbeirätin und Mitorganisatorin Yvonne Gielisch im anliegenden Gemeindehaus fleißig verkaufte. Für die jüngsten Besucher hatte die Veranstaltungsagentur Achim Orthen ein Karussell und Entenangeln aufstellen lassen, während die Oderbrucher Blasmusiker zum Auftakt für musikalische Unterhaltung sorgten. Im Gepäck hatten sie sogar einen Einheimischen: den Biegener Klaus Bergau. Ihrem Heimatort stattete an diesem Tag auch Lieselotte Zostawa einen Besuch ab, die mit ihrem Mann Bernd aus Müllrose angereist war. "Hier treffen wir immer alte Bekannte wieder, die wir lange nicht gesehen haben", begründeten die beiden.

¦ Falkenberg: Einiges für die Kleinen hatte das Dorf- und Kinderfest in Falkenberg zu bieten. Hüpfburg, Kettenkarussell, Marionettentheater und eine Fahrt im Orient-Express mit frisch gedrehter Zuckerwatte in der Hand - all das gab es gegen den Eintrittspreis von 2,50 Euro. "Das ist schon ein tolles Angebot für ein Dorffest", freute sich Beatrice Tolksdorf aus Fürstenwalde, deren Tochter Hannah einen Tanzauftritt auf der großen Bühne absolvierte. Alle Besucher konnten sich zudem im Kuhmelken messen. Conny Wolf vom Dorfverein hatte dafür extra eine lebensgroße Plastikkuh aus Pillgram ausgeliehen. "Wir wollten mal was ländliches anbieten", erklärte sie gutgelaunt im Trachtenkleid. Wer die größte Menge "Milch" in einer Minute aus dem Tier herausholte, dem winkten verschiedene Gutscheine.

¦ Buchholz: In diesem Jahr mal kein Motto, dafür aber eine Dorfolympiade hatte das Festkomitee in Buchholz organisiert. In den fünf Disziplinen Baumstammwerfen, Gummistiefelweitwurf, Kegeln, Schießen und Gläserschieben konnten die Teilnehmer um mehrere Pokale kämpfen. Für die Stärkung zwischendurch sorgte unter anderem Grillmeister Heiko Domke am Rost. "Höhepunkte sind natürlich auch Kaffee, Kuchen und Blasmusik", sagte Ortsvorsteher Friedhelm Quast lachend. "Das ist eben das traditionelle Dorffestprogramm." Eine kleine Verschnaufpause konnten sich die Besucher zudem im Gespann von Gerhard Jotter gönnen, der die Gäste durchs Dorf kutschierte.

¦ Jänickendorf: Ihren Ort bunt herausgeputzt für das Sommerfest hatten viele freiwillige Helfer in Jänickendorf. Farbenfrohe Girlanden in den Vorgärten begrüßten die Gäste schon weit vor dem Dorfplatz. Dort gab es nach dem frühmorgendlichen Wettangeln am Dorfteich am Nachmittag unter anderem eine Vorführung der Feuerwehr, Live-Musik und eine Bastelstraße für die Kinder. Sieglinde Freimuths persönlicher Höhepunkt war eine Kunstraddarbietung des KRTC Fürstenwalde. "Die habe ich mir schon lange gewünscht", verriet die Organisatorin und Ortsbeirätin. Steinhöfels Bürgermeisterin Renate Wels half kräftig bei der Tombola-Ausgabe mit und freute sich über die vielen Besucher: "Dafür, dass so viele Feste stattfinden, bin ich begeistert. Die Stimmung ist super." Für Diemo Kahle ist das Sommerfest ein Pflichttermin. "Hier trifft man einfach viele alte Freunde wieder", sagte der Jänickendorfer.

¦ Kienbaum: Ortsvorsteherin Katja Schramma war ein bisschen stolz auf sich und ihre Mitstreiter bei der Dorffest-Organisation in Kienbaum. "Für unseren kleinen Ort ist es eine ganze Menge, was wir an Programmpunkten bieten", sagte sie. Da konnte ihr niemand widersprechen. Bereits am Nachmittag, beim Auftritt verschiedener Nachwuchs-Tanzgruppen, war das Festgelände gut gefüllt - quasi der Lohn für die Mühen der Ehrenamtlichen im Vorfeld.

Zu den vielen fleißigen Helfern gehörten Cassandra und Jessica von der Jugendfeuerwehr, die am Tombola-Stand Lose verkauften. Die unzähligen Preise hatten sie vorab alle in Zeitungspapier eingewickelt, sodass die Spannung bei den Gewinnern noch eine Weile anhielt. Hauptpreis war eine Espressomaschine.