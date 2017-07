Ehemalige und Neue beim Auftakt

artikel-ansicht/dg/0/

Während die Landesliga-Mannschaft von Blau-Weiß Briesen am Sonnabend mit einem Triathlon den Trainingsauftakt vollzog, hatte die in der Kreisliga Mitte angesiedelte Zweite bereits am Freitagabend im heimischen Waldstadion mit den ersten Übungen begonnen, zu denen auch ein Spielchen gehörte, darunter mit Akteuren aus der Ersten. Im Anschluss gab es mit rund 40 früheren Fußballern der Briesener, die zum 2."Treffen der Generationen" gekommen waren, noch so allerhand zu erzählen.

"Wir haben uns sehr gefreut, dass auch diesmal wieder so viele frühere Spieler gekommen sind. Wir wollen das zum Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison zur Tradition werden lassen", sagt Vereins-Chef Andreas Bendel, der die "Alt-Kicker" begrüßte. "Unser Dank geht an alle, die da sind. Besonders an Reinhard Ballhorn, der sich um die Einladungen kümmerte."

Im Vereinsheim hatte Chronist Martin Alter wieder die zahlreichen Dokumente von den Anfänge bis heute ausgestellt. Dazu zählte diesmal eine DVD, auf der er mit Unterstützung von weiteren Mitstreitern rund 2000Artikel von 1950 bis 1992 digitalisierte. "Ab 1992 ist dann jedes Ergebnis und jeder Bericht eh schon dokumentiert", erklärt Martin Alter (75), der seit 61Jahren dem Verein angehört.

Der älteste der ehemaligen Fußballer war im Waldstadion Reinhard Hinze. Der 89-Jährige gehörte 1946 zu den Männern der ersten Stunde, die den Fußball in Briesen nach dem 2. Weltkrieg wieder ins Rollen brachten. "In unserer Mannschaft hat in dem Jahr mit Paul Mebus auch ein deutscher Nationalspiel einige Partie bestritten. Er gehörte auch zum Kader der Weltmeister-Mannschaft von 1954", erinnert sich Hinze, der selbst bis 1976 aktiv in Briesen spielte.

Da werden auch die jetzigen Akteure von Blau-Weiß in den Gesprächen mit den Früheren noch so einiges Interessantes und Neues gehört haben. Was die kommende Saison betrifft, gibt es bei den Männern der Odervorländer auch so einiges Neues. Zum Beispiel Spieler: Martin Zeume, Stefan Vrazilov, Christopher Rose (Torwart), Marcel Niespodziany, Kevin Backhaus (alle vom FSV Union Fürstenwalde II), Rocco Zalenga (1.FC Frankfurt), der als Feldspieler vorgesehen ist, sowie Torwart Christian Sell, der von der SpG Gumtow/Glöwen (Kreisoberliga) aus der Prignitz kam. Die Zweite muss gleich sieben Abgänge verkraften, darunter Max Wenzel (zu BriesenI). Neu ist in der Zweiten mit Denny Humbsch-Kölling ein weiterer Co-Trainer. Aus der Ersten gingen Sebastian Wälisch (zurück zu Kickers Trebus) und Philipp Noack (unbekannt).

"Bisher haben wir 31Spieler für beide Teams. Das wird eng, da müssen wir noch was tun", sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Patrick Sauer. "Wir freuen uns, dass unser Hauptsponsor Brötje Heizung um ein Jahr verlängerte und auch die anderen Unterstützer treu bleiben." Sportlich wolle der Verein an die guten Ergebnisse der vorigen Saison anknüpfen. BriesenI bestreitet am Mittwoch, 19 Uhr, beim Storkower SC in Alt Stahnsdorf den ersten Test.