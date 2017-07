Urlaub ohne störende Handys

artikel-ansicht/dg/0/

Ranzig (MOZ) Mit VW-Bus und Vorzelt campieren Annett und Uwe Mai mit ihren Kindern Lisa und Till auf dem Campingplatz in Ranzig. In den zwei Wochen, die sie hier verbringen, erkunden sie die Umgebung mit dem Fahrrad und gehen im Ranziger See baden. Beeskow haben sie sich schon angesehen und am besten gefiel ihnen der Spielplatz am Fröbelpark und das Älteste Haus. Dass sie auf dem Zeltplatz keinen Handyempfang haben, stört sie nicht, im Gegenteil: "So können wir uns auf die schöne Natur konzentrieren und gute Gespräche führen", so der Familienvater.