Oranienburger Handballer nach Kopfballtor im Freudentaumel

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) "Diese Geschichten schreibt nur der Fußball." So abgedroschen diese Phrase auch ist: Sie stimmt. Das weiß nun auch Huseyin Öksüz. Der 28-Jährige erzielte am Freitag ein Tor per Kopf. Für ihn ist das ungewöhnlich, da er Handballer ist. Mit seinem Oranienburger HC trat der Rückraumspieler in einem Fußball-Freundschaftsspiel gegen den Birkenwerder BC an und markierte in der 43. Minute den viel umjubelten Ehrentreffer für sein Team. Es war zugleich das Tor zum 4:1-Endstand.