Bargeld aus Supermarktkasse gestohlen

Nauen (MOZ) Schneller Fahndungserfolg: Die Polizei hat am Freitag zwei Männer gestellt, die am Freitag in Nauen Bargeld aus einer Supermarktkasse gestohlen hatten. Einer der Täter hatte sich in einer Warteschlange angestellt und schließlich in einem kurzzeitigen Moment in die geöffnete Kasse gegriffen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig den Markt und stieg in ein parkendes Auto.