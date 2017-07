artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Auf Brandenburgs Straßen ist am Wochenende ein Mensch gestorben, 90 weitere sind verletzt worden. Ein Motorradfahrer verunglückte tödlich. Der 32-Jährige war am Samstagvormittag nach Polizeiangaben auf einer Landstraße bei Groß Döbbern (Spree-Neiße) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort. Warum der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.