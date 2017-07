Betrunkener Einbrecher

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ungebetenen Besuch haben die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schlehenstraße am Sonntag um 2.25 Uhr in ihrem Schlafzimmer vorgefunden: Als sie aufwachten, sahen sie, wie ein Dieb ihre Schränke durchsuchte. Der Unbekannte war durch ein offenes Fenster hineingekommen. Als er sich ertappt fühlte, flüchtete er ins Haus. Die Polizei konnte den 44-Jährigen im Keller festnehmen. Sein Atemalkoholwert betrug 2,09 Promille. Das Fahrrad, das er bei sich hatte, war als gestohlen gemeldet. Die Kripo ermittelt.