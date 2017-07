artikel-ansicht/dg/0/

Sydney (dpa) Bei der Bekämpfung des Terrorismus will Australien seinem Militär mehr Vollmachten geben. Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull kündigte am Montag in Sydney an, dass die Befugnisse der Armee für Einsätze innerhalb des Landes ausgeweitet werden sollen. Damit solle im Fall von terroristischen Anschlägen eine engere Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden ermöglicht werden.