Frau und Kinder bei Unfall verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (til) Eine Autofahrerin und drei Kinder sind am Sonntag bei einem Unfall auf der Castrop-Rauxell-Allee in Zehdenick verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 17.45 Uhr auf ein Auto aufgefahren, das auf das Tankstellengelände einbiegen wollte. Die Autofahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die zwei, sieben und elf Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt.