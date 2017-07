Biokräuterei eröffnet Boden-Umweltstation

artikel-ansicht/dg/0/

Holzplatten zu einem Dreieck verschraubt, ein rotes Dach darauf gesetzt und Holzstelzen angebaut - etwas unscheinbar steht die neue Boden-Umwelt-station am Rand der Gemüsefelder. Informationstafeln, die auf den Holzplatten befestigt wurden, klären über Bodenfruchtbarkeit, Bedeutung und Schutz des Bodens auf. Links davon hat Laura Jirjahn einen Stand für das dazugehörige Boden-Praktikum aufgebaut. Die Biologiestudentin testet, wie schnell Wasser durch drei verschiedene Böden fließt und welche Bestandteile am Ende im Sickerwasser schwimmen. "Tonboden kann viel Wasser speichern", erklärt sie und zeigt auf die leere Flasche, die unterhalb des mit Tonboden gefüllten Trichters steht. Vorher hat sie Wasser in den Trichter gekippt, um den Zuschauern zu zeigen, dass davon unten nur wenig ankommt. Anders ist es beim Sandboden. "Hier geht alles durch", sagt Jirjahn und kippt die gefüllte Flasche mit dem durch Sandboden gesickerten Wasser aus. "Die meisten Leute glauben ja immer, Brandenburg sei die reinste Sandkiste", erklärt sie, aber es gebe eben auch Ton- und Schluffböden in Oberhavel. So wie Jirjahn das Bodenpraktikum den Besuchern des Tages der offenen Tür präsentiert, führt sie es sonst auch mit Schülern durch. Die neue Boden-Umweltstation ist deswegen auch ein "guter Spickzettel" für künftige Klassen.

Matthias Anders, Chef der Biokräuterei, sieht aber noch einen weiteren Vorteil. Das mit 10 000 Euro vom Land geförderte Projekt sei ein Lernort, nicht nur für Schüler. Auch Anwohner oder Urlauber, die bei einem Spaziergang an der Biokräuterei vorbeikommen, können sich informieren. 2015 zeichnete die Bundesumweltstiftung die Biokräuterei mit dem Preis "BodenWertschätzen" für Engagement in ökologischer Bildung aus. Mit der Boden-Umweltstation sei die Bildungsarbeit nun vervollständigt worden, so Anders.