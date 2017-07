Schwer verletzt nach illegalem Autorennen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der 21-jährige Fahrer eines getunten VW Golf und seine Beifahrerin wurden am Sonnabendabend gegen 22.05 Uhr schwer verletzt. Er hatte den leichten Rechtsknick der Goethestraße vor der ampelgeregelten Einmündung in die Berliner Straße nicht mitvollziehen können und hatte wegen der stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. So knallte er an den letzten linken Straßenbaum. Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei hatte sich der Golffahrer ein illegales Autorennen mit einem BMW geliefert. Beide Fahrzeuge waren aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße in die Goethestraße eingebogen und hatten dann wohl Gas gegeben.