Wo darf der FC Stahl trainieren?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589461/

Der Favorit versuchte durch frühes Pressing die Gastgeber unter Druck zu setzen. Dies gelang in der Anfangsphase nur in Ansätzen, weshalb sich einige gute Kontermöglichkeiten für die Schenkenberger ergaben. Da sie diese aber nicht konsequent zu Ende spielten ergaben sich keine Gefahrenmomente für die Brandenburger. Vor der Pause musste Schlussmann Moustapha Moussa Nouka, der diesmal zwischen den Pfosten stand, nur einmal ernsthaft eingreifen. Nach dem Seitenwechsel erhielt er noch zwei weitere Bewährungsproben, die er souverän meisterte. In der Vorbereitung bekommen die drei Torhüter des FC Stahl ihre vollen Einsatzzeiten, dürfen ihre Partien dann komplett durchspielen.

Ansonsten hatten die Gäste mehr Spielanteile. Jeder Stahl-Akteur versucht sich zu empfehlen. Dabei schießt der eine oder andere über das Ziel hinaus, übertreibt es mit dem Einsatz, doch das gehört zum Lernprozess dazu. In der 24. Minute erzielte Mudai Watanabe die Führung, mit einem feinen Schuss aus 20 Metern. Kurz vor der Halbzeit fiel noch das 2:0. Neuzugang Ryo Yoshida versuchte es mit der Hacke, der Ball ging jedoch nur an den Innenpfosten, wo aber Adrian Raubaum schnell reagierte und sauber vollendete.

Mit dem Wiederanpfiff konnten sich die Platzherren ein wenig besser in Szene setzen, doch der schon erwähnte Nouka hielt seinen Kasten sauber. Die Stahl-Fußballer hielten sich ein wenig zurück, der Kräfteverschleiß machte sich schon bemerkbar. Sie waren erst am Montag ins Training eingestiegen, bestritten am Dienstag und Donnerstag die Spiele gegen Altglienicke und Luckenwalde, mit zwischenzeitliche Trainingseinheiten. Aber es reichte noch für einen schönen Angriff mit erfolgreichem Abschluss. Lucas Meyer bediente in der 73. Minute Alexander Mertens und dessen scharfe Eingabe nutzte Watanabe zum 3:0-Endstand.

Das für diesen Mittwoch geplante Vorbereitungsspiel beim SV Medizin Uchtspringe muss entfallen, da in der nun beginnenden Urlaubszeit einige Spieler fehlen. Dafür können sich die Kicker am Samstag in Stendal beweisen, wo sie an einem großen Turnier teilnehmen werden.

Sorgen ganz andere Art plagen Trainer Eckart Märzke ab diesen Donnerstag. Ab dem 20. Juli werden die Flutlichtmasten im Stadion am Quenz abgetragen. Dafür wird das ganze Gelände gesperrt. Ausweichmöglichkeiten für das Training wurden den Fußballer bislang noch nicht gemacht. Für die ebenfalls anwesenden Leichtathleten des VfL Brandenburg ist die Lage nicht prekär, da sie bis auf wenige Ausnehmen nun in die Sommerpause gehen. Allerdings hoffen auch die VfLer das der Abrissplan eingehalten wird, damit es am 1. September mit dem Training weitergehen kann.

Im Landespokal müssen die Stahl-Fußballer weit reisen. Sie treffen in der 1. Runde am 12. August auf den Kreisoberligisten SV Fichte Kunersdorf.