artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Ungewöhnliches Freibad mitten in der Stadt: In Paris können Schwimmer sich in diesem Sommer im Wasser eines Kanalbecken erfrischen. Die französische Hauptstadt hat erstmals provisorische Schwimmbecken im Bassin de la Villette im Nordosten der Metropole eingerichtet. Bürgermeisterin Anne Hidalgo will, dass in einigen Jahren auch Baden in der Seine möglich ist. Falls Paris die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 gewinnt, soll dort am Fuße des Eiffelturms der Triathlon austragen werden.