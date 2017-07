artikel-ansicht/dg/0/

Nach dem Dauerregen stehen zahlreiche Felder in Oberhavel immernoch unter Wasser.

"Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann eine Woche Trockenheit mit 25 Grad Celsius", sagt Thomas Richter, Landwirt bei der Agrargenossenschaft Schwante/Vehlefanz. Momentan sind viele Felder in Oberhavel unbefahrbar. Zwar würden sie nicht mehr unter Wasser stehen, so der Landwirt, aber auf dem matschigen Boden sinkt das schwere Gerät immer noch ein. Von 200 Hektar Wintergerste hat die Agrargenossenschaft erst 15 Hektar gedroschen. Die Bestände seien zwar gut, doch könnten sie einfach nicht abgeerntet werden

Im nassen Landkreis Oberhavel sind laut einer Ernteschätzung des Brandenburger Landwirtschaftsministerium aus der vergangenen Woche erst 60 Prozent der Wintergerste eingefahren worden. Das entspreche einem Ertrag von 55 Dezitonnen pro Hektar, so die Schätzung. Im Vergleich dazu konnten im Landkreis Potsdam-Mittelmark 93 Prozent der Wintergerste geerntet werden. "Das Problem der Landwirte liegt darin, mit der Technik auf die Felder zu kommen", sagt der Pressesprecher des Landwirtschaftsministerium Jens-Uwe Schade. Bleibt es in den nächsten Tagen nicht trocken, sieht es auch für die weitere Ernte schlecht aus. "Ab Mitte der Woche sind Roggen, Weizen und Raps dran", sagt Landwirt Richter. Sofern es trocken ist, werde ein Teil der Ernte eingefahren. Daran schlössen sich wegen der Nässe nun aber noch längere Trocknungszeiten des abgedroschenen Getreides an. Das würde sonst die Sonne übernehmen, jetzt kostet es zusätzliches Geld und Energie.

Auch in der Oranienburger Biokräuterei ist auf den überschwemmten Feldern an eine Ernte nicht zu denken. Trotzdem lud der Betrieb am Sonntag zum Tag der offenen Tür ein. Eine Boden-Umweltstation wurde eröffnet.