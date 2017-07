Runge-Theatergruppe inszeniert "Wenn Bänder reißen"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589478/

Dass diese Aufführung besonders werden würde, konnte das Publikum schon vor dem eigentlichen Beginn der Vorstellung erahnen. Die Gäste wurden angehalten, im Foyer zu warten.

Plötzlich befinden sich zwischen ihnen zwei Jungen. Der ältere, Méto, gespielt von Ronja Liebenrodt, erklärt einem Neuling die Spielregeln in dem "Haus", dem Ort der Handlung. Der wichtigste Ratschlag: um keinen Preis aus der Reihe tanzen.

Das Stück beginnt schließlich in einem beinahe dystopisch anmutenden Kühlraum, in dem ungehorsame Jungen ihre Strafe absitzen. Die Erinnerungen an ihr früheres Leben sind beinahe ausgelöscht. Nur ganz entfernt können sie sich an ihren richtigen Namen oder ihr Zuhause erinnern. Einmal im "Haus" gefangen, werden die Jungen in Gruppen eingeteilt und mit den entsprechenden farbigen Bändern gekennzeichnet. Reißt dieses Band, werden sie der nächsten Altersklasse zugeordnet. Wenn ein Insasse so groß ist, dass sein Bett zerbricht, ist seine Zeit im "Haus" vorbei - was anschließend passiert, ist ungewiss. Der Alltag im "Haus" ist streng getaktet, inklusive Chorprobe und Lernzeit.

In dieser Uniformität ist es Méto, der sich verzweifelt auf die Suche nach seiner Herkunft und seiner wahren Identität begibt. Bei diesem Unternehmen unterstützen ihn wenige, enge Freunde. Gleichzeitig kann er niemandem trauen und muss sich vor Spionen in Acht nehmen. Im Angesicht der nahenden Revolution wird der Ton unter den Jungen rauer, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie gewalttätig werden. Damit regte "Wenn Bänder reißen" das Publikum zum Nachdenken über die eigene Identität und darüber, was restriktive Herrschaftssysteme mit Menschen anrichten können, an.

Die beinahe minimalistische Inszenierung mit sparsamem Licht und einfachen Kostümen schaffte die passende Atmosphäre für diese Thematik und ließ genug Raum für eigene Interpretationen und Gedanken.

Beeindruckend war außerdem zu sehen, wie harmonisch und professionell die Nachwuchsschauspieler miteinander auf der Bühne agierten - angefangen von den Akteuren, die vor wenigen Wochen ihr Abitur abgelegt haben, bis hin zum gerade einmal 12-jährigen Jakob Hoffmann, der sich sehr selbstbewusst und agil einbrachte. Ihnen allen war anzumerken, dass sie große Freude daran hatten, dieses besondere Stück auf die Bühne zu bringen.