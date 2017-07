Spielgerätehäuschen in neuem Design

artikel-ansicht/dg/0/

Dippmannsdorf (MZV) Wenn die Sechstklässler der Kleinen Grundschule in Dippmannsdorf dieser Tage mit ihren Zeugnissen in den Händen der Schule Ade sagen, lassen sie mit dem jetzt farbenfroh gestalteten Spielgerätehäuschen eine Erinnerung an sich zurück.

Im Rahmen einer Projektwoche haben die 17 Mädchen und Jungen genannter Altersstufe in der vergangenen Woche dem bislang grauen Unterstand eine neues, frisches Outfit verpasst. Unter fachlicher Anleitung des Brandenburger Graffitikünstlers Mirco Stielow haben sie das kleine Häuschen inmitten des weitläufigen Schulhofes aufgepeppt. "Dank einer Förderung durch die Mittelbrandenburgischen Sparkasse", erläutert Schulsozialarabeiterin Claudia Wipfli.

Mit dem Graffitiprojekt wird zugleich die Tradition, dass jede sechste Klasse die sich von der Grundschule verabschiedet eine bleibende Erinnerung hinterlässt, fortgesetzt. Die farblich aufgefrischte Bushaltestelle und das Gerätehäuschen im Schulgarten stehen unter anderem bereits stellvertretend dafür.

Über vier Tage arbeiteten die 17 Grundschüler an ihrem Werk. Sie trugen dabei Schutzkleidung und beim sprayen zusätzlich Atemmasken.

Geduldig und aufmerksam hörten sie immer wieder Mirco Stielow zu, der den Umgang und die Handhabung der Spraydosen erklärte. Für den Brandenburger war das Dippmannsdorfer nicht das erste Schulprojekt dieser Art.

"Die Motividee entwickelten die Kinder selbst", erklärt Wipfli weiter. Das überdimensionale Bild, welches sie auf das Spielgerätehäuschen sprayen wollten, sollte zu ihrer Schule passen. Darüber bestand schnell Einigkeit in der Gruppe. Das das Schulhaus quasi im Grünen liegt, sollte sich widerspiegeln. Grüne Wälder, weite Wiesen und ein blauer Himmel waren damit schnell vorgegeben.

Was die Details betraf, entschieden sich die Dippmannsdorfer Sechstklässler jedoch gegen Blumen oder Tiere, wie man sie schon auf einzelnen Trafohäuschen in der Region trifft. Sie entschieden sich dafür, dem Häuschen Zahlen und Buchstaben zu widmen - weil sie an der Grundschule schreiben und rechnen gelernt hatten. Nachdem die erste Herausforderung der flächigen Gestaltung gemeistert war, machten sich die Mädchen und Jungen am Donnerstag daran, mit dem ABC und den Zahlen von 1 bis 6 die Details auf die Wände zu bringen. Zur Mittagszeit war das Gemeinschaftswerk vollendet. Am Tag darauf wurde das alte/neue Spielgerätehäuschen seiner Bestimmung übergeben und ein Kunstprojekt, welches zugleich eine besondere Form der Prävention darstellte, abgeschlossen.