Schalke-Tross in Shanghai eingetroffen

Mit 26 Spielern wird der Fußball-Bundesligist während seines Aufenthalts in China zwei Testpartien bestreiten: am Mittwoch (13.50 Uhr) in Zhuhai gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul und am Freitag (13.00 Uhr) in Changzhou gegen Inter Mailand.

Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka und die U21-Europameister Thilo Kehrer, Max Meyer und Felix Platte haben länger Urlaub bekommen. Sie sollen während des Trainingslagers vom 25. Juli bis 1. August in Mittersill in Österreich wieder dabei sein. Der verletzte Österreicher Alessandro Schöpf fehlt in China ebenfalls. Neu dabei ist der von den Schalkern verpflichtete Linksverteidiger Bastian Oczipka.