Berlin (dpa) Das Legespiel "Kingdomino" ist das diesjährige "Spiel des Jahres". Eine Kritikerjury verlieh am Montag in Berlin die Auszeichung an den französischen Autor Bruno Cathala und Vertreter des Friedberger Verlags Pegasus Spiele. Bei "Kingdomino" bauen sich Spieler Königreiche auf und legen dazu wie bei "Domino" Plättchen aneinander. Das Spiel hebe das klassische "Domino"-Prinzip auf eine neue Ebene, erläuterte die Jury. Es sei flott zu spielen und schnell zu erlernen.