SC Oberhavel: Magnus Gaida wechselt nach Zehdenick

"Nach den vielen Jahren in Velten habe ich für mich beschlossen, dass es Zeit für etwas Neues wird", sagt der 21-Jährige, der entweder auf dem Flügel oder als rechter Verteidiger spielt. "Nach der letzten Saison war für mich klar, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um eine neue Herausforderung anzunehmen und damit einen neuen Reiz zu setzen." Für Zehdenick hätte dann einiges gesprochen. "Im Verein wurden in den letzten Jahren sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen. Ausschlaggebend waren dann die Gespräche mit Trainer Daniel Runge. Die liefen gut. Er gab mir das Vertrauen und hat mich mit seiner Spielidee und den sportlichen Zielen überzeugt. Darum gab es nicht lange etwas zu überlegen." Gaida weiter: "Ich freue mich darauf, mich wieder auf den Fußball konzentrieren zu können. In Velten war ich zuletzt mit dem Kopf oft bei anderen Sachen."

Sein Ziel sei es, mit Zehdenick die Leistung aus der vergangenen Saison zu bestätigen. Da wurde der SVZ als bestes Oberhavel-Team der Liga Fünfter. "Vielleicht können wir mit etwas Glück sogar ein bisschen höher anklopfen. Ich will ohne großartige Leistungsschwankung und Verletzungen durchkommen." In Zehdenick trifft Gaida auf seine Kumpels SeBastian Hauke und Eric Grüning. Letzterer kommt vom Oranienburger FC Eintracht. "Das hat für meine Entscheidung durchaus eine Rolle gespielt", so Gaida.

Dieser war bei Trainer Daniel Runge schon vor Jahren auf dem Schirm. "Ich verfolge seine Entwicklung, seitdem er in den Männerbereich gewechselt ist und wollte ihn nun gern in meinem Team haben. Ich denke, dass er in seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist." Magnus Gaida sei ein sehr ehrgeiziger Typ und körperlich sehr robust. "Er war ganz oben bei mir auf der Liste." Grund: "Wir wollten uns auf der Außenbahn verstärken. Er kann auch im Mittelfeld eingesetzt werden, da er sehr schnell ist und einen sehr guten Abschluss hat." Runge will die Vorbereitung abwarten und dann entscheiden, wie sei dritter Neuzugang am besten in die Gesamtkonstellation passt.