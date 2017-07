PrOHST-Drachen durften dreifach jubeln

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt. Bei einem sommerlichen Sonne- und Wolkenmix trafen sich am Samstag Sportler aus Rathenow und Umgebung zum 13. Drachenbootrennen auf der Havel.

Schon am Freitag trugen junge Drachenbootsportler zwischen Haveltorkino und Optikpark ihren Schüler-Cup aus. Über die 200 Meter lange Distanz setzten sich die Duncker-Drachen, Schüler der Dunker-Oberschule aus Rathenow, als Sieger durch. Somit war ihnen die Teilnahme am Drachenbootrennen am Samstag sicher. Da aber nicht genügend Schüler dafür hatten, wurde ein gemeinsames Boot mit Schülern des Jahn-Gymnasiums und der Bürgel-Gesamtschule gebildet. Und die Schülerdrachen haben sich unter den Erwachsenen auf der dann 250 Meter langen Strecke sehr gut geschlagen. Sie belegten den vierten Platz im Premium-Cup.

Bevor es für die 27 Mannschaften an die Paddel ging, gab es ein Aufwärmtraining. Danach erlebten die zahlreichen Zuschauer, die sich auf der Schwedendammbrücke und an den Ufern des Havelarms eingefunden hatten, spannende Rennen.

Alte Hasen, wie die Monster-Drachen der Red Eagles Rathenow, die prOHST- Drachen von OHST Medizintechnik AG und die Parkbänker der Volksbank Rathenow, zeigten gleich, wie es um ihre Fitness bestellt war. Sie gehörten zu den Favoriten auf die Titel.

Aber auch neue Teams waren am Start. Zu denen, die das erste Mal im Rathenower Drachenbootrennen paddelten, zählten die RO Drachengleiter der Rathenower Optik GmbH, das Koreanische Schuppenfeuer (Taekwondo Schule Rathenow), das Team EON Strom aufwärts der E.ON Energie Dialog GmbH und die Designer-Drachen Ladys vom Drachenboot Havelland e. V. Das Damenboot erreichte den sechsten Platz in der Sport-Cup-Wertung.

Die Designer-Drachen Ladys waren ein reines Frauen-Team. Abgesehen von Mario Löhrs, der als Trommler mitfuhr. Damit das "falsche" Geschlecht nicht so auffiel, hatte er sich einige Perücken für die Rennen zurechtgelegt - sehr zur Erheiterung der Zuschauer.

Während der Mittagspause hatte sich der Drachenbootverein etwas besonderes einfallen lassen - Stand-up-Paddeln war angesagt. Aus jedem Team durfte ein Sportfreund stehend auf einem Surfbrett die Havel entlang um die Wette paddeln. So einfach ist es gar nicht, auf dem Surfbrett die Balance zu halten. So mancher Sportfreund ging unwillkürlich baden - was für viele Lacher sorgte.

Um vier Titel wurde gefahren: den Volksbank Fun-Cup, den Ohst-Sport-Cup, den O&F-Premium-Cup und den Bürgermeister-Cup. Zudem wurde das kreativste Team ausgezeichnet. Dieser Preis ging an die Langen Drachenschwänze.

Den Fun-Cup gewannen die RO Drachengleiter der Rathenower Optik GmbH gleich bei ihrem ersten Auftritt. Sie siegten vor den Power Paukern und dem Koreanisches Schuppenfeuer der Taekwondo Schule Rathenow.

Die RFT Kabel-Drachen aus Brandenburg an der Havel setzen sich im Sport-Cup gegen die Hohennauener Volley-Drachen und die Langen Drachenschwänze durch.

Den Premium-Cup holten sich die prOHST-Drachen. Sie siegten vor dem KlemPower Racing Team und den Monster-Drachen. Für die prOHST-Drachen war es aber nicht der einzige Titel an diesem Tag. Sie gewannen auch noch den Pokal für die schnellste Zeit und den begehrten Bürgermeister-Cup, in dem nur Rathenower Teams mitfahren.

Eine Auszeichnung gab es für Marcus Liebert. Der Vorsitzende des Drachenboot-Havelland-Vereins bekam die Ehrenplakette des Kreissportbunds, weil er den Drachenbootsport in der Region zur festen Größe gemacht hat.